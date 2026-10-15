PVEM se suma a críticas del Programa Metropolitano; cuestiona subasta de predios

PVEM se suma a críticas de Proyecto Metropolitano

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México expresó sus reservas sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) y advirtió que no respaldará la propuesta mientras persistan dudas sobre su sustento legal, las atribuciones de las autoridades y la posible subasta de terrenos baldíos o subutilizados.

La postura del dirigente del partido en la capital, Jesús Sesma, se suma a los cuestionamientos que ha planteado la bancada el PAN, que advirtió nueve riesgos en el proyecto, incluido el incremento del predial; mientras Morena ha defendido la propuesta y rechazado que implique aumentos o subastas.

En medio de las diferencias, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha señalado que modificará la redacción del documento para evitar malentendidos.

Ante medios de comunicación, Sesma cuestionó que el programa contemple identificar predios baldíos, vacantes o subutilizados y llevarlos a subasta si permanecen sin uso durante un periodo de hasta cuatro años.

“Empezó con el pie izquierdo”, afirmó el dirigente, quien consideró que la medida requiere una revisión profunda y reglas claras para evitar incertidumbre jurídica y posibles afectaciones a los derechos de los propietarios.

Otro de los puntos que cuestionó fue la falta de claridad sobre la participación y las responsabilidades de las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El dirigente sostuvo que una estrategia de desarrollo urbano de alcance metropolitano debe establecer con precisión las atribuciones de cada autoridad. También planteó revisar los mecanismos vigentes en la capital, incluidas las obligaciones fiscales aplicables a determinados inmuebles, para evitar duplicidades.

Sesma Suárez reiteró que su partido no acompañará el proyecto mientras no se aclaren las dudas sobre sus alcances y consecuencias.

Llegan Guardianes Verdes a Xochimilco

En la misma conferencia, Sesma dio a conocer que más de 30 integrantes de los Guardianes Verdes se incorporarán al trabajo territorial del partido en Xochimilco, bajo la coordinación de Lupita Trejo, para fortalecer sus actividades en materia ambiental.

Por otra parte, Sesma denunció el retiro de lonas y el borrado de bardas de su partido en la alcaldía Tláhuac, por lo que anunció que presentarán las denuncias correspondientes.

“Nosotros queremos un trato digno, no lo vamos a permitir y pondremos las denuncias correspondientes”, declaró.

Para finalizar, insistió que su partido no respaldará proyectos con reglas “poco claras” y reiteró que exigirá certeza jurídica, respeto a los derechos ciudadanos y transparencia en las decisiones que definirán el futuro urbano de la ciudad.