Nombran a Carlos de la Peña coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana en Metepec

Con el compromiso de fortalecer la participación ciudadana en materia de seguridad y trabajar de manera coordinada con las autoridades, Carlos de la Peña recibió su nombramiento como coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana en Metepec, organización que busca impulsar acciones de prevención del delito y mejorar las condiciones de tranquilidad para los habitantes del municipio.

Durante el encuentro, realizado el jueves 15 de octubre en el espacio Mahrieta Room, integrantes de la organización, representantes ciudadanos y funcionarios del Gobierno del Estado de México se reunieron para acompañar el inicio de esta nueva responsabilidad, enfocada en promover una sociedad más participativa y comprometida con la seguridad. El Observatorio de Seguridad Ciudadana se presenta como una plataforma de vinculación entre la población y las autoridades, mediante herramientas digitales y actividades territoriales que permiten compartir información, orientar a las personas y promover la prevención de diferentes delitos.

Bajo esta nueva coordinación, uno de los principales objetivos será fortalecer la participación de vecinos, comerciantes, empresarios y otros sectores de la sociedad para que puedan colaborar en la identificación de problemas de seguridad y en la búsqueda de soluciones. Durante su mensaje, Carlos de la Peña destacó que la seguridad es una preocupación que comparten quienes viven y trabajan en Metepec. Señaló que las familias, los comerciantes, los transportistas y los empresarios necesitan contar con condiciones que les permitan desarrollar sus actividades cotidianas con tranquilidad.

También resaltó que la responsabilidad de construir comunidades más seguras no corresponde únicamente a las instituciones gubernamentales, sino que requiere la participación de los ciudadanos. Por ello, planteó la importancia de fortalecer las acciones preventivas, especialmente contra delitos como la extorsión y el secuestro virtual, que pueden afectar tanto a las familias como a los negocios.

Como parte de esta estrategia, el Observatorio cuenta con grupos de comunicación digital dirigidos a diferentes sectores, entre ellos empresarios, emprendedores y comerciantes. En estos espacios se busca facilitar la orientación y el contacto con las autoridades ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas. Durante la presentación, Adriana Chávez, vicepresidenta del Observatorio, explicó que estos mecanismos permiten canalizar reportes y ofrecer acompañamiento a quienes enfrentan posibles casos de extorsión. Además, destacó la importancia de brindar orientación psicológica y asesoría legal, dependiendo de las necesidades de cada situación.

Otro de los temas abordados fue la prevención entre los jóvenes, debido a la necesidad de generar oportunidades de desarrollo y acercar información que les permita reconocer los riesgos relacionados con la delincuencia. Por su parte, Miguel Adonai Aldana Robles, director general de Apoyo Regional y Municipal de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, reconoció la importancia de impulsar herramientas que permitan mejorar la comunicación entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de la seguridad pública. El funcionario señaló que la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones civiles puede contribuir a fortalecer la atención de los problemas que afectan a las comunidades.

Durante el diálogo con los asistentes también se expresaron inquietudes sobre la presencia de delitos de alto impacto en la región, por lo que se destacó la necesidad de mantener canales de comunicación y promover una mayor participación de los habitantes. La organización busca que los ciudadanos tengan un papel activo en la vigilancia, la prevención y la propuesta de soluciones, sin sustituir las funciones que corresponden a las autoridades.

Con el nombramiento de Carlos de la Peña, el Observatorio de Seguridad Ciudadana busca fortalecer su trabajo en Metepec y ampliar la colaboración con los distintos sectores de la población. El reto será convertir la participación ciudadana en acciones concretas que contribuyan a prevenir delitos, generar confianza entre la sociedad y las instituciones, y mejorar la seguridad de las familias del municipio.