Atizapán entrega 200 testamentos y mantiene programa a bajo costo para proteger el patrimonio familiar

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, entregó de manera simbólica 200 testamentos a ciudadanos beneficiarios del programa durante 2026, como parte de las acciones para brindar certeza jurídica y contribuir a la protección del patrimonio de las familias.

La ceremonia se realizó en el Patio Central del Palacio Municipal y fue encabezada, en representación del alcalde, por la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF (SMDIF), Paty Arévalo, quien destacó la importancia de contar con este documento legal para prevenir conflictos familiares y establecer con claridad la voluntad sobre la distribución de los bienes.

De acuerdo con el Ayuntamiento, esta iniciativa forma parte de las 21 mil 588 acciones de asesoría, gestión, acompañamiento y entrega de documentos legales realizadas durante cinco años de administración, con el objetivo de acercar los servicios jurídicos a la población.

Mil 670 testamentos tramitados durante 2026

A través de la Dirección Jurídica y Consultiva, encabezada por Fernando Iván Jasso Aguirre, el gobierno municipal gestionó mil 670 testamentos entre enero y septiembre de este año, cada uno con un costo de mil 300 pesos.

El programa busca facilitar el acceso a este instrumento jurídico mediante un precio accesible y orientación durante el proceso, para que más habitantes puedan definir legalmente el destino de sus bienes.

Durante su intervención, Paty Arévalo señaló que realizar un testamento representa una medida de previsión para proteger a los seres queridos y evitar posibles controversias relacionadas con la herencia.

“Poner en orden nuestro patrimonio también es una manera de proteger a nuestra familia; cuando hacemos un testamento estamos evitando que en el futuro nuestros seres queridos tengan que enfrentar discusiones, incertidumbre, pleitos o procedimientos que puedan ser largos y costosos”, expresó.

Asimismo, agradeció la confianza de las personas beneficiarias y afirmó que el Ayuntamiento continuará promoviendo programas orientados al bienestar, la tranquilidad y la seguridad patrimonial de las familias atizapenses.

Destacan importancia de la certeza jurídica

Por su parte, el director Jurídico y Consultivo, Fernando Iván Jasso Aguirre, destacó la relevancia de contar con un gobierno que brinde orientación y acompañamiento en asuntos legales que repercuten directamente en la vida de las personas y en la protección de sus bienes.

En tanto, Guillermo Alberto Rubio Díaz, representante de la Notaría Pública 133, explicó que el testamento permite establecer formalmente la voluntad de una persona respecto al destino de su patrimonio.

“El testamento es el acto más solemne que tiene el Código Civil y con él ustedes manifiestan la voluntad que tienen sobre sus bienes para sus seres queridos”, señaló.

Programa permanece vigente todo el año

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza informó que el programa de testamentos a bajo costo permanece vigente durante todo el año en la Dirección Jurídica y Consultiva, ubicada en el Palacio Municipal.

Las personas interesadas pueden acudir a estas oficinas para recibir orientación sobre los requisitos y el procedimiento para realizar el trámite.

Con esta iniciativa, la administración municipal busca facilitar el acceso a herramientas legales que permitan a las familias organizar la transmisión de sus bienes y reducir posibles conflictos sucesorios.