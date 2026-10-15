Senderos Mexiquenses incorporan cámaras y botones de pánico para reforzar la seguridad de mujeres

La instalación de luminarias, cámaras de videovigilancia y botones de pánico en calles del Estado de México ha modificado las condiciones de tránsito en algunas zonas de Valle de Chalco, de acuerdo con el testimonio de Monserrat Guevara Hernández, beneficiaria del programa Senderos Mexiquenses: Caminemos Seguras.

En la serie documental Rostros de la Transformación, Guevara Hernández relató que, antes de las obras, las calles por las que transitaba eran oscuras, registraban hechos delictivos y presentaban acumulación de basura, lo que dificultaba el desplazamiento de las mujeres.

“Antes de esta obra, caminar por esta zona era muy peligroso porque eran zonas muy oscuras, había mucha delincuencia, incluso parecía un basurero”, señaló.

La habitante de Valle de Chalco destacó que uno de los beneficios de las intervenciones es la posibilidad de recorrer las vialidades con mayor confianza, además de contar con botones de pánico conectados a los centros de mando de vigilancia estatales o municipales para solicitar apoyo ante alguna emergencia.

El programa, impulsado por el gobierno de Delfina Gómez incluye la pavimentación de calles, la construcción de guarniciones y la rehabilitación de banquetas, así como la colocación de alumbrado público, cámaras de vigilancia y dispositivos de alerta.

Las acciones se llevan a cabo en 11 municipios mexiquenses que cuentan con alerta de violencia de género, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en los espacios públicos.

La gobernadora Delfina Gómez ha señalado que estas obras buscan brindar mayor confianza a quienes transitan por las zonas intervenidas.

Monserrat Guevara agradeció a la mandataria estatal la implementación de proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y las familias de Valle de Chalco.

El testimonio forma parte de la serie Rostros de la Transformación, que difunde experiencias de personas beneficiadas por programas y obras gubernamentales. Los episodios se transmiten mediante las redes sociales del gobierno estatal, las pantallas de dependencias con atención al público y TV Mexiquense.