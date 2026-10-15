IECM reporta menos votos nulos que a nivel federal en elección judicial de 2025

La participación de capitalinos en la elección judicial extraordinaria fue de 14.9%. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) registró en la elección judicial de 2025 un porcentaje de votos nulos entre cinco y seis puntos porcentuales menor que el reportado en el ámbito federal, resultado que pudo estar relacionado con el diseño de las boletas, los criterios para validar sufragios y las estrategias de información ciudadana, señaló el consejero electoral Ernesto Ramos Mega.

En el foro “Elección judicial en la Ciudad de México: una perspectiva desde el género, los derechos humanos y la innovación democrática”, organizado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), el funcionario explicó que el proceso representó un ejercicio de aprendizaje e innovación institucional, debido a la necesidad de adaptar los procedimientos electorales a las características de la elección de integrantes del Poder Judicial.

“Con menos recursos y con cambios en las reglas, los porcentajes de votos nulos fueron cinco o seis por ciento menores en la Ciudad de México que a nivel federal”, expuso.

Ernesto Ramos explicó que la diferencia pudo obedecer a diversos elementos, entre ellos el formato de las boletas, las disposiciones para distinguir los votos válidos de los nulos y las acciones de difusión realizadas por el organismo electoral.

Añadió que estos factores pudieron influir de manera conjunta en los resultados.

El consejero sostuvo que la experiencia obtenida en 2025 ofrece elementos para evaluar y perfeccionar la organización de futuras elecciones judiciales. En particular, consideró necesario revisar el diseño de las boletas, los criterios de calificación de los sufragios y los mecanismos para orientar a la ciudadanía sobre cómo emitir su voto.

También destacó que el IECM logró concluir los cómputos electorales a una velocidad similar a la registrada en el ámbito federal, pese a disponer de menos personal, lo que evidenció la necesidad de ajustar los procedimientos institucionales a las condiciones específicas de estos comicios.

Las reflexiones se presentaron en la mesa “Proceso electoral extraordinario 2025. Experiencias, reflexiones, criterios y sentencias con perspectiva de género y derechos humanos en materia electoral”, moderada por la magistrada del TECDMX Karina Salgado Lunar.

Como parte de las actividades del foro se presentaron dos obras colectivas sobre la elección judicial extraordinaria de 2025. La primera reúne experiencias, reflexiones, criterios y sentencias en materia electoral desde las perspectivas de género y derechos humanos; la segunda aborda el proceso para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial de la Ciudad de México.