¿Por qué está cerrada la calzada Ignacio Zaragoza? Comerciantes bloquean en Canal de San Juan este 15 de octubre

Calzada Ignacio Zaragoza Carniceros se manifiestan en la vialidad. (cuartoscuro)

Carniceros del Mercado de San Juan bloquean carriles de Calzada Ignacio Zaragoza. Los comerciantes exigen que los pagos digitales no sean obligatorios.

¿Por qué está bloqueada Calzada Ignacio Zaragoza?

Comerciantes del Mercado de San Juan bloquean la Calzada Ignacio Zaragoza en su intersección con Calle 7. La concentración no estaba prevista en la Agenda de movilizaciones sociales de Protección Civil.

El bloqueo es en dirección oriente a la altura de la colonia Juan Escutia, cerca de la estación de Metro Canal de San Juan perteneciente a la Línea A. Afecta todos los carriles de la vialidad.

Debido a la concentración, esta línea de Metro se encuentra saturada y el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, ya anunció que se están enviando trenes vacíos para atender la demanda.

#TómaloEnCuenta⚠️🚧Hallarás bloqueo sobre Ignacio Zaragoza al poniente y Calle 7 Canal de San Juan, colonia Juan Escutia, @Alc_Iztapalapa #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad 🔀 Alternativa vial: Avenida Pantitlán https://t.co/smFwqM5Rnp — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 15, 2026

Alrededor de 150 carniceros exigen uso de efectivo en pagos. Piden que el los pagos electrónicos no sean obligatorios y en su carteles se lee la consigna “Es más efectivo en efectivo”.