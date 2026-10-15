Feria del Atole de Tetelco 2026 ubicación, fechas y actividades para el evento en Tláhuac (Pexels)

El atole, una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana, será el protagonista de la Feria del Atole de Tetelco 2026.

La celebración buscará reunir desde las recetas tradicionales como el champurrado hasta propuestas exóticas, consolidándose como una opción para quienes desean disfrutar de las costumbres locales y convivir en familia. Además de la oferta gastronómica, el evento contará con antojitos típicos, espectáculos musicales, muestras artesanales y una carrera atlética de 5 kilómetros.

¿Cuándo y dónde se realizará la Feria del Atole 2026?

La festividad gastronómica se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en la Plaza Cívica Emiliano Zapata, ubicada en San Nicolás Tetelco, dentro de la alcaldía Tláhuac. Esta comunidad rural conserva una profunda tradición en la elaboración artesanal de la bebida.

El evento estará abierto al público en un horario de 8:00 a 21:00 horas durante ambos días, brindando el tiempo suficiente para recorrer los stands, descubrir nuevas combinaciones y acompañar la bebida con tamales o antojitos locales.

El sabor de la tradición nos reúne en la Feria del Atole Tetelco 2026. ✨💜 Ven y disfruta de: 🥣 Degustación y venta de atoles 🎨 Gastronomía, artesanías y productos 💃 Presentaciones culturales y tradicionales 🎶 Música, baile y muchas sorpresas para toda la familia. ¡También habrá carrera atlética de 5K el 15 de noviembre! Te esperamos. 🗓️ 14 y 15 de noviembre 2026. 📍 Plaza Cívica Emiliano Zapata, en San Nicolás Tetelco, Tláhuac. 🕦 8:00 21:00 horas. 🎟️ Entrada libre #FeriaDelAtoleTetelco2026 #Tláhuac #Cultura #CDMX — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 15, 2026

¿Qué sabores de atole se podrán probar en la feria?

Uno de los principales atractivos de la feria será la exhibición de más de 30 variedades de atole. La oferta contempla desde las alternativas más populares hasta combinaciones frutales y de temporada:

Sabores tradicionales y dulces : Champurrado, fresa, vainilla, arroz, nuez, mazapán, galleta y Gansito.

: Champurrado, fresa, vainilla, arroz, nuez, mazapán, galleta y Gansito. Sabores frutales y cítricos : Mango, naranja, mandarina, limón, maracuyá, piña y tutti frutti.

: Mango, naranja, mandarina, limón, maracuyá, piña y tutti frutti. Sabores exóticos y de temporada: Taro, calabaza, piloncillo, amaranto, camote, huitlacoche, chileatole y cempasúchil.

¿Qué otras actividades habrá en la Feria del Atole de Tetelco?

Además de la venta de atole y gastronomía local, el programa del evento incluye una expo-venta de artesanías, presentaciones culturales y actividades recreativas familiares. En el apartado musical se contemplan agrupaciones de danza folclórica, Rondalla Almas de Mixquic, la participación de DJ Luna, la Banda Sinaloense de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Grupo de Adultos Mayores Eterna Primavera y grupos sorpresa.

Para los asistentes interesados en las actividades deportivas, la feria albergará una carrera atlética de 5 kilómetros. La inscripción tiene un costo de 250 pesos e incluye un kit con playera, número de competidor y medalla conmemorativa. El arranque de la carrera está programado a las 8:00 horas con un cupo limitado a 200 participantes.