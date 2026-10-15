Cae asaltante que baleó a automovilista en Azcapotzalco

Detenido Presunto asaltante detenido. (SSC)

La policía capitalina detuvo a un hombre que disparó en contra de los tripulantes de un automóvil, cuando viajaban a bordo de un automóvil en el cruce de la calle Ahuehuete y la avenida Aquiles Serdán, en la colonia Pasteros, alcaldía Azcapotzalco.

El sujeto intentó asaltar a las víctimas cuando les disparó desde una motocicleta y después huyó.

Cuando ocurrieron los hechos, al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención a los lesionados, uno de ellos de nacionalidad extranjera, y los trasladaron a un hospital para su atención médica.

De manera paralela, con apoyo del monitoreo de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, se inició el seguimiento de los posibles responsables, quienes habrían huido a bordo de dos motocicletas después de la agresión.

El análisis de las cámaras de videovigilancia permitió identificar a uno de los posibles implicados en la calle 5 de Mayo, en la colonia Providencia, de la misma alcaldía. Al llegar al sitio, los policías realizaron una revisión preventiva, tras la cual aseguraron, dos celulares, dos armas de fuego con cartuchos útiles, un silenciador, dos motocicletas y un casco posiblemente relacionados con los hechos.