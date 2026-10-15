Clima en CDMX: alertan por pronóstico de lluvias, vientos y bajas temperaturas de este 16 al 19 de octubre

Alertan por lluvias este fin de semana en CDMX La SGIRPC reportó cambios en las condiciones meteorológicas de la Ciudad de México este fin de semana. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) emitió su pronóstico del clima para este fin de semana, advirtiendo a la población capitalina por lluvias y vientos fuertes, además de bajas temperaturas, a partir del viernes 16 hasta el lunes 19 de octubre; la dependencia recomienda el uso de ropa abrigada y mantenerse hidratado o hidratada.

¿Cuál es el pronóstico de clima este fin de semana en CDMX? SGIRPC alerta por lluvias del 16 al 19 de octubre

A pesar de que el reporte del tiempo para este jueves 15 de octubre registra una temperatura máxima de 25 grados Celsius (°C) aproximadamente a las 15:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC también alertó el aumento de nublados con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

⚠️ #AvisoEspecial por cambios en las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México, del viernes 16 al lunes 19 de octubre de 2026: 🌡️ Descenso de temperaturas 🍃 Viento con rachas fuertes 🌧️ Lluvias fuertes a muy fuertes 👉 Por lo que te recomendamos abrigarte e hidratarte adecuadamente, ingerir almientos ricos en vitaminas A y C y mantener ventilados los espacios, sobre todo si usas calentadores. Mantente informado a través de canales oficiales. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 15, 2026

Para la madrugada del viernes, la temperatura mínima oscilará entre los 14°C, dando paso a un fin de semana de lluvias fuertes a muy fuertes, vientos intensos y descenso térmico en todo el terreno capitalino.

El aviso especial de la dependencia fue emitido a las 14:00 horas de este jueves, detallando que estas nuevas condiciones meteorológicas de la Ciudad de México estarán presentes a partir del 16 al 19 de octubre, por lo que la población tendrá que enfrentar un frío fin de semana con alta probabilidad de lluvia.

Según lo prevé el reporte metereológico, las lluvias fuertes se presentarán la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, mientras que las temperaturas más bajas —entre los 4 y 7°C— se presentarán en las zonas altas del sur y poniente, especialmente durante la madrugada del domingo.

Recomendaciones del Gobierno ante las fuertes lluvias este fin de semana en CDMX

Ante las fuertes lluvias, las autoridades realizaron el recordatorio de cerrar puertas y ventanas en los hogares durante el periodo de lluvia, así como retirar la basura de las coladeras tanto del exterior como el interior de las viviendas para evitar la acumulación de agua y posibles inundaciones.

En cuanto a las temperaturas bajas, la dependencia capitalina señaló precauciones prácticas como abrigarse adecudamente y mantener el cuerpo hidratado, así como ingerir almientos ricos en vitaminas A y C.

Finalmente, recordaron a la población mantener ventilados los espacios, sobre todo si se hace uso de calentadores.