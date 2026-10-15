Concierto de Garbage en el Zócalo ¿Cuándo y a qué hora será el evento gratuito en CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que la banda Garbage, liderada por la vocalista Shirley Manson, ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX en noviembre.

Los fans mexicanos podrán disfrutar nuevamente de la popular banda de los 90 en un concierto gratuito. Este evento marcaría el regreso de Garbage a territorio mexicano después de que su participación en el Festival Hera se cancelara en el 2024.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Garbage en el Zócalo?

De acuerdo al anuncio hecho por el Gobierno de la Ciudad de México, Garbage se presentará el 14 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México y se tiene previsto que el concierto sea a partir de las 20:00 horas.

Hasta el momento no se ha anunciado si habrá otros actos previos al concierto; sin embargo, la mera presentación de la icónica banda hará que los amantes del rock alternativo se reúnan para una noche especial.

Garbage está conformada por la cantante escocesa Shirley Manson, el baterista Butch Vig, Duke Erikson, en la guitarra, bajo y teclados; y Steve Marker, en la guitarra y teclados.

Evento: Concierto de Garbage

Concierto de Garbage Dónde: Zócalo de la Ciudad de México.

Zócalo de la Ciudad de México. Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Sábado 14 de noviembre de 2026. Horario: A partir de las 20:00 horas

A partir de las 20:00 horas Costo: Entrada libre.

¿Qué canciones tocará Garbage en su concierto gratuito en el Zócalo?

Este año Garbage se encuentra de gira tanto en Europa como en Estados Unidos y, de acuerdo a sus últimos conciertos, estas podrían ser algunas de las canciones que integrarían su setlist del concierto gratuito en la CDMX.

There’s No Future in Optimism

Hold

Stupid Girl

Vow

No Horses

It´s All Over but the Crying

Chinese Fire Horse

Push It

The Day That I Met God

Only Happy When It Rains

¿Cómo llegar al Zócalo para el concierto gratuito de Garbage?

Para llegar al Zócalo capitalino, la CDMX ofrece distintas alternativas para los fans de la banda. Aunque la estación Zócalo/Tenochtitlán es la opción más obvia, usualmente suele estar cerrada por estos eventos. Por lo que aquí te presentamos otras alternativas:

Estación Allende , línea 2 del Metro.

, línea 2 del Metro. Estación Bellas Artes , líneas 2 y 8 del Metro.

, líneas 2 y 8 del Metro. Estación Pino Suárez, líneas 1 y 2 del Metro.