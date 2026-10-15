Detienen a “El Karnal” de “La Unión Tepito”

Detenido "El Karnal". (SSC)

Fue detenido Jorge Guillermo Hernández Martínez, alias “El Karnal”, quien pertenece al grupo delictivo “La Unión Tepito”.

“El Karnal” se dedica a delitos como extorsión y narcomenudeo, con operación en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Previo a su captura, autoridades localizaron un predio en la colonia San Antonio, de la alcaldía Iztapalapa, donde se almacenaban narcóticos.

El cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Cerrada Miguel Hidalgo, donde los policías aseguraron 46 bolsas con marihuana y cinco paquetes con cocaína.

También detuvieron a “El Karnal”, de 42 años de edad y, junto con los indicios asegurados, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público.