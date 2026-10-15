¿Habrá marcha del IMSS este 15 de octubre? Esto se sabe de las siguientes movilizaciones del personal de salud

Protestas del IMSS Trabajadores de salud no llegaron a acuerdo sobre aumento salarial. (cuartoscuro)

Protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuarán en próximos días después de que el sindicato representante no llegara a un acuerdo sobre el aumento salarial durante una consulta popular.

¿Qué pasó en consulta popular del SNTSS?

El Sindicato Nacional de Trabajadores Del Seguro Social (SNTSS) llevó a cabo una consulta popular en la cual los trabajadores del IMSS rechazaron un aumento salarial del 6.8 por ciento, compuesto por 2.9 por ciento de aumento directo al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones. Consideran que el aumento no debe ser menor al 10%.

El resultado fue comunicado por Rafael Olivos, el líder del SNTSS, quien dijo que volvería a negociar con autoridades federales para conseguir el alza que los trabajadores exigen.

“Los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial. Y quiero decirlo con toda claridad, respetamos esa decisión”, informó el líder sindical.

Cabe destacar que varios trabajadores han pedido la destitución de Olivos, y durante las protestas nacionales se vieron pancartas con la consigna “Fuera Olivos”.

El “no” significa que la mayoría de los trabajadores no estuvo de acuerdo con la propuesta presentada por la dirigencia en sus negociaciones con el Gobierno Federal, por lo que se continuarán manifestando en próximos días.

¿Cuándo será próxima manifestación de trabajadores del IMSS?

El pasado 13 de octubre, se llevó a cabo una megamarcha entre el Centro Médico Siglo XXI y las oficinas del IMSS en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México . El 14 de octubre se realizó otra movilización al suroeste de la ciudad con destino a las Oficinas Centrales y de Coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.

Los trabajadores informaron que se estarán manifestando en quince días, pero no han confirmado una fecha. Por lo pronto, no habrá marcha del IMSS este jueves 15 de octubre. Tampoco se prevé una huelga por el momento.