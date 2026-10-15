Metro amplía con los CIJ la atención a personas en riesgo suicida





El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y los Centros de Integración Juvenil (CIJ) firmaron un convenio de colaboración para ampliar las acciones de prevención del suicidio, orientación sobre salud mental y atención a personas que manifiestan intención suicida en las instalaciones de la red de transporte.

El acuerdo busca reforzar las actividades de psicoeducación en las 12 líneas del Metro, así como ampliar las alternativas de atención especializada, con énfasis también en la prevención de las adicciones.

En la firma del convenio, realizada en la sede del STC, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, destacó la importancia de fortalecer el programa institucional Salvemos Vidas mediante la participación de otras instituciones y la ampliación de sus brigadas de atención.

El funcionario precisó que escuchar y brindar apoyo a las personas en situaciones de crisis es una responsabilidad social. También destacó la capacitación que reciben los 5 mil 800 elementos policiales que realizan labores de seguridad en las 12 líneas y que pueden intervenir como primeros respondientes ante situaciones de riesgo.

Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil, manifestó la disposición del organismo para mantener la coordinación con el Metro, informar a las personas usuarias y participar en la capacitación del personal.

Alhin Padilla, responsable del programa Salvemos Vidas, indicó que el convenio permitirá fortalecer las acciones de atención y prevención, así como consolidar una red de apoyo más accesible para quienes requieren orientación o asistencia en materia de salud mental.

La colaboración entre ambas instituciones comenzó en marzo pasado, cuando los CIJ se incorporaron a las brigadas del programa. Desde entonces, se ha canalizado a 335 personas a servicios especializados.

Cifras del STC indican que Salvemos Vidas acumula 956 intervenciones de contención con personas que manifestaron intención suicida en las instalaciones del Metro durante sus 10 años de operación. De ese total, 83 se realizaron en lo que va de 2026.

Del mismo modo, los módulos itinerantes y las brigadas del programa han brindado información y orientación en materia de salud mental a 138 mil 525 personas mediante actividades de psicoeducación.

El Metro también ha señalado que el modelo de intervención de Salvemos Vidas ha despertado interés fuera del país. Entre las experiencias de intercambio mencionadas por el organismo se encuentran la visita de un investigador de la Universidad de Toronto y la solicitud del Metro de Santiago de Chile para conocer las acciones implementadas en la Ciudad de México.