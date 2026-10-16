Metrópoli

La SGIRPC informó que la temperatura estará bajando considerablemente en estas zonas hasta los 4 grados centígrados

Clima en CDMX: Estas son las cinco alcaldías con alerta amarilla por baja temperatura este 16 de octubre

Por Juan Carlos Navarro Hernández
La Ciudad de México amaneció este martes con bajas temperaturas y presencia de neblina en distintas zonas de la capital, debido a la interacción del frente frío número 27 con otros sistemas meteorológicos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En la capital del país se registraron temperaturas mínimas de 8 grados Celsius, con sensación térmica de hasta 5 grados. En la imagen, personas avanzan por la ciudad cubiertas con chamarras, bufandas y gorros para protegerse del fuerte frío matutino.
Frío en CDMX La zona surponiente de la capital tendrá ambiente frío y bajas temperaturas en las próximas horas. Foto: Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

Para cerrar la semana, la Ciudad de México tendrá presencia de temperaturas bajas durante la noche de este viernes 16 de octubre y la madrugada del sábado 17. Ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla para la zona surponiente de la capital del país en las próximas horas.

¿Qué alcaldías están en alerta amarilla por bajas temperaturas este viernes 16 de octubre?

De acuerdo con su boletín publicado a las 13:46 horas en sus sitios oficiales, las autoridades advirtieron que las temperaturas estarán bajando de entre 4 y 6 grados durante las próximas horas. Esto coincide con el aviso especial emitido el jueves 15, donde señalaron que hasta el 19 de octubre, la capital del país estarían viviendo condiciones de bajas temperaturas, rachas de vientos y lluvias fuertes hasta el lunes 19 de octubre.

Las alcaldías señaladas son:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

¿A qué hora bajará la temperatura este viernes 16 de octubre?

Según el boletín meteorológico matutino, se espera que la temperatura comience a descender desde las 18:00 horas, con lluvias en diferentes puntos de la capital, y que alcancen sus puntos mínimos entre las 00:00 horas y las 6:00 horas del sábado 16 de octubre

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