Clima en CDMX: Estas son las cinco alcaldías con alerta amarilla por baja temperatura este 16 de octubre

Frío en CDMX La zona surponiente de la capital tendrá ambiente frío y bajas temperaturas en las próximas horas. Foto: Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

Para cerrar la semana, la Ciudad de México tendrá presencia de temperaturas bajas durante la noche de este viernes 16 de octubre y la madrugada del sábado 17. Ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla para la zona surponiente de la capital del país en las próximas horas.

¿Qué alcaldías están en alerta amarilla por bajas temperaturas este viernes 16 de octubre?

De acuerdo con su boletín publicado a las 13:46 horas en sus sitios oficiales, las autoridades advirtieron que las temperaturas estarán bajando de entre 4 y 6 grados durante las próximas horas. Esto coincide con el aviso especial emitido el jueves 15, donde señalaron que hasta el 19 de octubre, la capital del país estarían viviendo condiciones de bajas temperaturas, rachas de vientos y lluvias fuertes hasta el lunes 19 de octubre.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del sábado 17/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 16, 2026

Las alcaldías señaladas son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

¿A qué hora bajará la temperatura este viernes 16 de octubre?

Según el boletín meteorológico matutino, se espera que la temperatura comience a descender desde las 18:00 horas, con lluvias en diferentes puntos de la capital, y que alcancen sus puntos mínimos entre las 00:00 horas y las 6:00 horas del sábado 16 de octubre