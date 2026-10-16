Ecatepec realizará jornada gratuita de salud para mujeres con exploraciones mamarias y consultas médicas

Con exploraciones clínicas de mama, consultas médicas y orientación en diferentes áreas, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Ecatepec realizará la jornada masiva de salud y servicios “Ecatepec se Pinta de Rosa”, dirigida a las mujeres del municipio. La actividad se llevará a cabo el lunes 19 de octubre, a partir de las 9:00 horas, en la explanada municipal de Ecatepec, como parte de las acciones relacionadas con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Durante la jornada, las asistentes podrán acceder gratuitamente a distintos servicios enfocados en la prevención de enfermedades, el cuidado personal y la atención de la salud física y emocional. Entre los servicios disponibles se encuentra la exploración clínica de mama, así como orientación ginecológica para informar a las mujeres sobre la importancia de revisar su estado de salud y acudir a los servicios médicos ante cualquier señal de alerta. También se entregarán vales ROSA para ultrasonido, con el propósito de facilitar el acceso a estudios médicos relacionados con la detección y revisión de posibles problemas de salud mamaria.

Además, las asistentes podrán recibir consultas médicas generales, revisión dental y toma de signos vitales, servicios que buscan acercar la atención básica a las habitantes de Ecatepec sin que tengan que realizar un gasto. La jornada también contará con orientación nutricional, psicológica y jurídica, para atender diferentes necesidades de las mujeres y brindarles información que contribuya a su bienestar y al de sus familias.

Como parte de las actividades complementarias, se ofrecerán servicios de fisioterapia, podología y corte de cabello. Asimismo, se realizará una clase masiva de baile fitness, con la intención de promover la actividad física y fomentar hábitos saludables entre las participantes. El DIF municipal invitó a las mujeres de Ecatepec a acudir a esta jornada y aprovechar los servicios gratuitos. También convocó a las familias a compartir la información con madres, hermanas, amigas y otras personas que puedan beneficiarse de las actividades. La iniciativa cuenta con el impulso de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, y busca acercar servicios de salud y prevención a la población, especialmente a las mujeres que requieren orientación y atención médica.

El cáncer de mama es una enfermedad que puede afectar tanto a mujeres como a hombres, aunque se presenta con mayor frecuencia en la población femenina. Por ello, las campañas de información y prevención son importantes para fomentar el conocimiento del propio cuerpo y la atención oportuna de cualquier cambio. Entre las señales que requieren valoración médica se encuentran la aparición de bultos en la mama o la axila, cambios en la piel, modificaciones en el pezón o secreciones inusuales. Aunque estos signos no siempre indican cáncer, es importante acudir con personal de salud para recibir una evaluación adecuada. La exploración clínica y los estudios de imagen pueden formar parte de la revisión médica, de acuerdo con la edad, los antecedentes y las necesidades de cada persona. La jornada permitirá que las asistentes reciban orientación sobre estas medidas preventivas.

Con “Ecatepec se Pinta de Rosa”, las autoridades municipales buscan promover la cultura del cuidado de la salud y facilitar el acceso a servicios gratuitos para las mujeres del municipio. La invitación es para el lunes 19 de octubre, a las 9:00 horas, en la explanada municipal de Ecatepec, donde se ofrecerán consultas, orientación y actividades físicas en un espacio dedicado a la prevención y el bienestar de las mujeres.