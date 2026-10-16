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Cuajimalpa registra el mayor indicador de eficiencia policial en CDMX

Cuajimalpa registró el mayor indicador de eficiencia policial entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con 36.28 por ciento entre el 1 de enero y el 27 de septiembre de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La demarcación se ubicó 7.9 puntos porcentuales por encima de la alcaldía que ocupó el segundo lugar en esta medición, según las cifras de la dependencia capitalina.

En el mismo periodo, Cuajimalpa también reportó la menor cantidad de delitos de alto impacto entre las alcaldías, al contabilizar 113 casos, frente a los 139 registrados durante los mismos meses de 2025.

Esta diferencia representa una disminución de 18.71 por ciento. En términos porcentuales, la reducción fue superada únicamente por La Magdalena Contreras, que registró una baja de 19.08 por ciento.

Como parte de las acciones de seguridad en la demarcación, la administración encabezada por el alcalde Carlos Orvañanos implementó medidas como el Centro de Operación y Reacción (COR), la videovigilancia coordinada con el C5, el programa Vecino Vigilante y operativos preventivos en distintas colonias.

Estas acciones buscan fortalecer la presencia policial, mejorar la atención de los reportes ciudadanos y agilizar la respuesta ante emergencias y hechos delictivos, mediante la coordinación con autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal.