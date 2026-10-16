Explosión en taller de pirotecnia en Tultepec este 16 de octubre reportan una persona herida tras el incidente (Pexels)

Durante la tarde de este viernes 16 de octubre, se ha registrado una explosión en un taller de pirotecnia en la calle de Lázaro Cárdenas en el Barrio de San Juan en Tultepec, Estado de México. De acuerdo a distintos reportes, habría por lo menos una persona herida.

¿Qué pasó en Tultepec este viernes 16 de octubre?

Este viernes 16 de octubre se registró una explosión en un taller de pirotecnia, ubicado en el municipio de Tultepec, Estado de México; esta localidad es especialmente conocida por su fabricación de productos pirotécnicos.

De acuerdo a los reportes preliminares, solo habría un herido con quemaduras y hasta el momento ninguna persona fallecida; no obstante, se ha reportado que 13 personas sufrieron crisis nerviosas ocasionadas por la explosión.

Por otra parte, se han registrado afectaciones en al menos 10 viviendas, dos tiendas de abarrotes, cuatro coches y dos motocicletas.