Detienen a “Doña Mari”, líder de banda que ingresa drogas a las cárceles

Detenida "Doña Mari". (SSPC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Eloísa “N”, alias “Doña Mari”, líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las investigaciones, sus colaboradores, entre ellos algunos de sus familiares, presuntamente se encargan de ingresar drogas a los centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Mediante trabajos de investigación e inteligencia, así como labores de vigilancia en campo, las autoridades identificaron un domicilio posiblemente utilizado para la distribución de narcóticos.

Por lo tanto, se implementó un despliegue operativo en un domicilio ubicado en el andador número 5, de la colonia Santa Cruz Meyehualco.

En el lugar, los agentes localizaron a “Doña Mari”, de 52 años de edad, con cinco kilos a granel de marihuana.

Por estos hechos, la mujer fue detenida y puesta a disposición del agente del Ministerio Público.

Autoridades explicaron que en agosto de 2026, la mujer fue detenida por intentar ingresar enervantes a un centro penitenciario ubicado en la zona oriente de la capital.