Grupo Relámpagos suma 2 mil 243 operaciones aéreas y el ISSEMYM reporta 3.2 millones de consultas

El Grupo Relámpagos del Estado de México realizó 2 mil 243 operaciones aéreas en los últimos tres años, entre ellas traslados de pacientes y órganos para trasplantes, atención de incendios forestales y búsqueda de personas extraviadas. En el mismo periodo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) otorgó más de 3.2 millones de consultas y efectuó 42 mil 541 cirugías.

Ambas instancias, adscritas a la Oficialía Mayor, participan en la atención de emergencias y en la prestación de servicios médicos para personas servidoras públicas y sus familias.

Del total de operaciones de Grupo Relámpagos, mil 390 correspondieron a emergencias médicas, mediante las cuales se realizaron mil 458 traslados: mil 243 de pacientes, 192 de órganos destinados a trasplantes y 23 de hemoderivados.

Por su participación en el traslado de órganos, la unidad recibió dos reconocimientos del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) durante 2026. Estas operaciones buscan reducir los tiempos de transporte para contribuir a preservar la viabilidad de los órganos destinados a procedimientos médicos.

Además de las misiones sanitarias, la unidad efectuó 364 operaciones de vigilancia aérea en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo estatal.

En materia ambiental, realizó 195 operaciones para atender incendios forestales, en apoyo a la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque). También participó en 14 misiones de búsqueda, localización y rescate de personas extraviadas en zonas de difícil acceso.

Para mantener la disponibilidad de las aeronaves y la seguridad de las tripulaciones, la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias, conocida como Grupo Relámpagos, llevó a cabo 280 acciones de mantenimiento y operación. Estas labores tienen como objetivo conservar vigentes las autorizaciones y certificaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil.

La unidad también intervino en emergencias fuera de la entidad. Entre sus antecedentes se encuentran las labores de apoyo posteriores al huracán Otis en Guerrero, en octubre de 2023, y las inundaciones registradas en Hidalgo en octubre de 2025, cuando sus tripulaciones colaboraron en la entrega de víveres y el traslado de personas.

ISSEMYM reporta más de 42 mil cirugías

En el ámbito de los servicios médicos, el ISSEMYM otorgó tres millones 251 mil 964 consultas durante los últimos tres años. De estas, un millón 818 mil 174 fueron consultas externas generales, un millón 4 mil 224 correspondieron a especialidades y 429 mil 566 fueron atenciones de urgencias.

A esa cifra se suman 167 mil 952 consultas odontológicas. Además, durante el último año, el instituto aplicó 259 mil 286 vacunas.

Sus unidades médicas incluyen el Centro Oncológico Estatal (COE) reportó 514 mil 242 atenciones de enero a julio de 2026, que incluyeron quimioterapias, estudios de laboratorio y cirugías.

El gobierno mexiquense señaló que el centro se encuentra entre los 10 hospitales mejor equipados del país y destacó la atención especializada que brinda a pacientes con enfermedades oncológicas.

Por su parte, el Centro Médico Ecatepec mantiene ocho programas de posgrado para la formación de personal médico especializado. La institución suma 15 generaciones de egresados, con un total de 650 médicas y médicos formados.

Las cifras presentadas por el gobierno estatal corresponden a las actividades acumuladas de Grupo Relámpagos y el ISSEMYM en los últimos tres años, así como a indicadores específicos de atención médica registrados durante 2026.