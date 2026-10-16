Jucopo y Metrópolis se reúnen para resolver dudas sobre POZMVM; PAN y PRI mantienen objeciones

Aclaran dudas sobre aumento de predial en el Programa Metropolitano

Las dudas sobre el posible impacto fiscal, la participación ciudadana y la gestión de servicios metropolitanos marcaron la reunión entre integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México y el titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Enrique Irazoque, para revisar el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

Durante el encuentro, representantes del PAN y el PRI expusieron una serie de puntos que consideran necesario aclarar antes de avanzar con el instrumento de planeación, mientras Morena sostuvo que el programa no contempla un incremento al impuesto predial y defendió la necesidad de coordinar el desarrollo de las entidades que integran la zona metropolitana.

La presidenta de la Jucopo y coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, afirmó que el programa no elimina las facultades del Congreso capitalino para legislar en materia fiscal ni para modificar el Código Fiscal, donde se establece el impuesto predial.

“Desde el Grupo Parlamentario de MORENA decimos contundentemente que no hay aumento al predial”, afirmó.

También señaló que el programa debe contemplar las necesidades de las entidades que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que no puede diseñarse únicamente en función de la capital, sino considerar también al Estado de México, Hidalgo y Morelos.

PAN y PRI piden aclarar riesgos

Por parte del PAN, el diputado Diego Garrido señaló que su bancada busca exponer las preocupaciones de la población sobre los posibles efectos del programa, entre ellas el llamado “predialazo” y los criterios relacionados con los valores catastrales y comerciales de terrenos e inmuebles.

El legislador enumeró los nueve aspectos que su bancada considera riesgosos para la economía de la población, por lo que planteó que fueran retirados del documento.

En su intervención, la diputada priista Tania Larios afirmó que su grupo parlamentario identificó 11 puntos cuestionables, varios coincidentes con los señalados por el PAN, que requieren aclaraciones de las autoridades.

Entre sus preocupaciones mencionó la gestión de residuos y la distribución del agua, así como los planteamientos para crear consorcios y empresas metropolitanas encargadas de operar y financiar obras de infraestructura y servicios. Según expuso, estas propuestas deben revisarse frente a las disposiciones de la Constitución capitalina.

MC cuestiona participación ciudadana

El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, cuestionó el proceso de elaboración del POZMVM, al considerar que hubo pocas mesas de trabajo con autoridades y una participación limitada de las alcaldías, pese al alcance del instrumento, que involucra a una población de alrededor de 23 millones de personas.

El legislador sostuvo que, para que la consulta del programa sea efectiva, la ciudadanía debe contar primero con información clara y comprensible sobre sus alcances.

Y el coordinador del PVEM, Manuel Talayero, manifestó inquietudes sobre las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos relacionadas con el plazo de un año para que los programas de zonas metropolitanas y municipios realicen las adecuaciones correspondientes.

Metrópolis aclara que no habrá aumentos

Al dar respuesta a los cuestionamientos, Enrique Irazoque afirmó que el objetivo del POZMVM es establecer una ruta de coordinación entre la Federación y los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, con metas de corto, mediano y largo plazo para mejorar la calidad de vida de la población.

El funcionario reiteró que el programa no implica un aumento al impuesto predial y sostuvo que es necesario actualizar el instrumento de ordenamiento metropolitano, cuya versión anterior data de 1998.

Asimismo, detalló que la propuesta contempla seis ejes: regulación ambiental; fortalecimiento agroecológico y biocultural; reducción de la desigualdad; desarrollo económico; crecimiento urbano planificado, y control del hacinamiento urbano.