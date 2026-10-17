Carlos de la Peña: Para prevenir extorsiones en Metepec urge una alianza con la Secretaría de las Mujeres del Edomex

Carlos de la Peña Jiménez Sofari, presidente de Ciudadanos Comprometidos con Metepec A.C. y coordinador del Observatorio Ciudadano de Metepec

Con el fin de prevenir las extorsiones y fortalecer la seguridad de las familias, Carlos de la Peña Jiménez Sofari, presidente de Ciudadanos Comprometidos con Metepec A.C. y coordinador del Observatorio Ciudadano municipal, subrayó que trabaja en la creación de una alianza con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para impulsar capacitaciones y acciones de prevención del delito.

El representante ciudadano explicó que esta colaboración busca acercar información a la población sobre cómo actuar ante llamadas de extorsión, fraudes y otros delitos de alto impacto. Señaló que, de acuerdo con la información que conoció durante una capacitación especializada, alrededor del 80 por ciento de las personas que contestan llamadas y son víctimas de este delito son mujeres.

La alianza proyectada con la Secretaría de las Mujeres, encabezada por la Gobernadora, representa una de las acciones que el Observatorio busca impulsar para acercar la prevención a la población y fortalecer la participación ciudadana frente a delitos que afectan a las familias mexiquenses.

Por esta razón, consideró necesario desarrollar estrategias que permitan sensibilizar a este sector de la población y brindar herramientas para identificar posibles engaños, evitar se comparta información personal y saber cómo actuar ante una situación de riesgo.

De la Peña apuntó que se espera que en unos 15 días se pueda hacer un anuncio sobre las actividades de capacitación en conjunto con la Secretaría de las Mujeres. No obstante, durante la entrevista no se precisó una fecha definitiva para el inicio de esta colaboración.

El coordinador indicó que el Observatorio Ciudadano tiene como uno de sus principales objetivos promover la participación de los habitantes en los asuntos públicos y acercar conocimientos preventivos a quienes pueden ser víctimas de estos delitos.

Preparan 25 capacitaciones

Como parte de las primeras acciones del Observatorio Ciudadano, Carlos de la Peña refirió que se tiene previsto realizar 25 pláticas preventivas de aquí a diciembre, enfocadas principalmente en la prevención de la extorsión y el secuestro.

Las actividades estarán dirigidas a vecinos, comerciantes, asociaciones de colonos, estudiantes universitarios y cualquier persona interesada en conocer las medidas que puede tomar para protegerse.

Explicó que los talleres será en grupos de entre 10 a 50 personas, con la intención de que los asistentes puedan hacer preguntas, compartir dudas y conocer situaciones de la vida cotidiana.

El objetivo es que las personas no solamente reciban la información, sino que también puedan compartirla con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

De la Peña estimó que, si cada curso reúne entre 40 y 50 participantes, miles de personas podrían beneficiarse de estas actividades y es que la meta inicial es que la información llegue a diferentes sectores de Metepec y que los conocimientos adquiridos se reproduzcan entre la comunidad.

Para llevar a cabo las capacitaciones, señaló que se buscará la participación de especialistas de instancias federales y estatales que cuenten con conocimientos en materia de prevención de delitos.

Carlos de la Peña aclaró que el Observatorio no atenderá directamente los casos de extorsión, sino que se concentrará en la prevención y en la creación de espacios de capacitación para que los ciudadanos sepan cómo actuar.

Universidades, prioridad

Entre los primeros lugares considerados para iniciar las pláticas se encuentran dos universidades ubicadas en Metepec, cuyos directivos ya mostraron disposición para recibir el proyecto, aunque están pendientes las respuestas oficiales correspondientes. Asimismo, explicó que los jóvenes también pueden estar expuestos a engaños y fraudes, especialmente mediante las redes sociales y las ofertas de empleo falsas.

Indicó que algunas personas pueden utilizar estas estrategias para obtener información personal o acceder a datos de sus víctimas. Por ello, consideró importante que los universitarios conozcan los riesgos y aprendan a identificar situaciones sospechosas. También reconoció que las acciones preventivas dirigidas a menores de edad requieren la participación de madres y padres de familia, por lo que será necesario establecer mecanismos para trabajar con ellos.

La intención, agregó, es que las capacitaciones estén abiertas a los diferentes sectores de la población, sin distinciones sociales y con la posibilidad de que cualquier persona interesada pueda participar.

Llama a denunciar

Durante la entrevista, De la Peña destacó que una de las recomendaciones más importantes para prevenir las extorsiones telefónicas es evitar proporcionar información personal a desconocidos. Explicó que quienes recurren a este tipo de delitos pueden utilizar preguntas aparentemente sencillas para obtener datos sobre los integrantes de una familia, sus horarios y actividades cotidianas.

Por ello, recomendó ser precavidos ante llamadas sospechosas y no seguir conversaciones en las que se soliciten datos personales o información que pueda poner en riesgo a los habitantes de una vivienda. Hizo un llamado a las personas que han sido víctimas de extorsión o que tienen información sobre estos hechos para que recurran a las autoridades correspondientes.

Reconoció que denunciar puede generar temor por posibles represalias, pero señaló que existen mecanismos que buscan proteger la identidad de quienes proporcionan información. Por ello, invitó a los ciudadanos a acercarse a las instancias competentes y conocer las opciones disponibles.

Cuestiona la seguridad en Metepec

Carlos de la Peña explicó que su interés por impulsar el Observatorio Ciudadano surgió de la preocupación por los problemas de inseguridad que, desde su perspectiva, enfrenta Metepec.

Entre los delitos que mencionó se encuentran los robos a transeúntes, robos a casa habitación y las extorsiones. También cuestionó las condiciones de algunos equipos de videovigilancia y sobre la actuación de las autoridades municipales.

El representante ciudadano criticó que se presente a Metepec como un municipio seguro cuando, según su opinión, existen problemas que requieren atención. Asimismo, consideró que los responsables de las corporaciones de seguridad deben predicar con el ejemplo y garantizar que los policías actúen correctamente.

Ante este panorama, sostuvo que la prevención debe acompañarse de una mayor participación de los habitantes, quienes pueden contribuir al señalar problemas, compartir información y exigir resultados a sus autoridades.

De la Peña cuenta con experiencia en la administración pública, área en la que comenzó a trabajar desde los 19 años. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y recordó que durante su trayectoria impulsó programas orientados a atender las necesidades ciudadanas antes de que se presentaran quejas.

Uno de los proyectos que resaltó fue una estrategia de servicios públicos denominada “ser activo y no reactivo”, con la que se buscaba atender necesidades como alumbrado, recolección de basura y mantenimiento de calles sin esperar a que los habitantes presentaran reportes.

Con esa experiencia, afirmó que uno de los principios que busca promover mediante el Observatorio es que los ciudadanos no permanezcan al margen de las decisiones públicas.

Finalmente, estimó que el éxito de este proyecto no deberá medirse únicamente por el número de capacitaciones realizadas, sino por los resultados que puedan percibirse en la vida diaria de los habitantes.

Para De la Peña, el principal objetivo es que las familias puedan caminar por las calles, permanecer en sus hogares y realizar sus actividades con mayor tranquilidad.