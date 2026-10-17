Semovi deberá de impartir talleres de seguridad vial en escuelas

Diputado de Morena, Israel Moreno

El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) y a la Autoridad Educativa Federal coordinar la impartición de talleres de movilidad y seguridad vial en las escuelas, con el propósito de que niñas, niños y adolescentes aprendan a identificar riesgos y desplazarse de manera segura por las calles.

El diputado de Morena, Israel Moreno Rivera, fue el promovente de la iniciativa; quien detalló que las actividades deberán abordar conocimientos prácticos, como reconocer las señales de tránsito, identificar riesgos al cruzar avenidas, utilizar adecuadamente los pasos peatonales y respetar a quienes comparten la vía pública.

Explicó que la educación vial puede contribuir a prevenir accidentes durante los trayectos de la casa a la escuela y de regreso, además de fomentar una cultura de responsabilidad y convivencia entre peatones, ciclistas y conductores.

Moreno Rivera sostuvo que la seguridad vial no depende únicamente de contar con semáforos, señalamientos y cruces peatonales, sino también de que la población conozca y respete las normas de tránsito.

En ese sentido, destacó que los entornos escolares requieren atención particular, debido al tránsito cotidiano de estudiantes, familiares, docentes y personal educativo, quienes comparten las calles durante los horarios de entrada y salida de los planteles.

Aseguró que familiarizar a las y los estudiantes con las reglas de tránsito desde edades tempranas les permitiría reconocer situaciones de peligro y tomar decisiones más seguras al desplazarse. Asimismo, señaló que estos conocimientos pueden extenderse a sus hogares, al promover que las familias adopten prácticas responsables al caminar y cruzar las calles.

GCDMX intervendrá 66 cruces

Como parte de las acciones previstas para mejorar la seguridad en esas zonas, Moreno Rivera mencionó que la Estrategia de Seguridad Vial 2026-2030 contempla intervenir 66 cruces seguros en los alrededores de 789 planteles públicos de educación básica, distribuidos en 11 alcaldías, con una población aproximada de 41 mil niñas y niños.

El morenista reconoció que las intervenciones en infraestructura representan un avance para mejorar las condiciones de movilidad; sin embargo, afirmó que deben acompañarse de acciones educativas para que estudiantes y demás usuarios de la vía pública comprendan la importancia de respetar las reglas y prevenir conductas de riesgo.

Para finalizar, añadió que la educación vial debe entenderse como una herramienta permanente para promover conductas responsables y solidarias en el espacio público, con la protección de la vida y la integridad física como prioridad, especialmente entre las personas menores de edad, que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente al tránsito vehicular.