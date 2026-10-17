Familias de ÁO llevan 6 años con problemas de drenaje; Morena frena propuesta para atenderlos

Congreso de la CDMX

La construcción de una red de drenaje y alcantarillado en el pueblo de Santa Rosa Xochiac, en la alcaldía Álvaro Obregón, quedó pendiente Congreso de la Ciudad de México, luego de que un punto de acuerdo para atender la demanda vecinal no prosperó, debido a que Morena y aliados votaron en contra. Ello, a pesar de que más de 50 familias llevan seis años con el problema.

La diputada promovente de la iniciativa fir Claudia Montes de Oca, del PAN, quien solicitó la construcción de la infraestructura sanitaria y la pavimentación de la Primera y Segunda Cerrada de Tlacuitlapa, así como de la Privada Santa Rosa.

Montes de Oca dio a conocer que la iniciativa surgió tras reuniones con habitantes de la comunidad y se comprometió a gestionar mesas de trabajo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua para revisar y actualizar el anteproyecto existente, así como analizar los recursos necesarios para ejecutar las obras.

Pero la propuesta no obtuvo los votos necesarios para avanzar y fue turnada a comisiones; ante ello, la legisladora panista cuestionó el voto en contra de Morena y sus aliados, y señaló a los diputados Ángel Tamariz y Valentina Batres, representantes de la demarcación, por no respaldar la petición vecinal.

“Si en el Congreso de la Ciudad prima la politiquería por encima del bienestar de las familias, buscaremos el camino directo con las instituciones. No vamos a permitir que la salud de los vecinos quede sepultada por los votos de Morena”, afirmó.

La panista sostuvo que buscará dar seguimiento a la demanda mediante reuniones con las autoridades competentes, con el objetivo de que se revise el proyecto y se determine la viabilidad presupuestal de las obras.

La construcción de la red de drenaje, el alcantarillado y la pavimentación son las principales demandas de los vecinos de las calles señaladas.