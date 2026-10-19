Caminata Rosa en Texcoco promueve prevención del cáncer de mama y anuncia 250 mastografías

Con prendas rosas y consignas a favor de la prevención, mujeres de Texcoco participaron en la Caminata Rosa para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una actividad que recorrió las principales calles del municipio hasta llegar al jardín municipal.

La jornada tuvo como objetivo promover el autocuidado, la detección oportuna y la importancia de acudir a revisiones médicas para identificar posibles señales de esta enfermedad. Durante el recorrido, las asistentes lanzaron mensajes como “¡Tócate, ámate, cuídate!” y “¡Se ve, se siente, la prevención está presente!”, con los que buscaron generar conciencia entre la población sobre la importancia de atender la salud.

La caminata fue encabezada por la presidenta del Sistema Municipal DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón, acompañada por integrantes del Ayuntamiento, entre ellas la síndica Liliana Jazmín Rivera Martínez, así como las regidoras Georgina Arellano Blanco y Nallely Valles Flores, también participaron representantes de Regulación Sanitaria, el director del DIF municipal, Max Gutiérrez, y personal de la institución.

Anuncian mastografías y apoyo a pacientes

Durante el encuentro, Yesenia Armas Tobón anunció la realización de 250 mastografías a través del DIF municipal, con la finalidad de facilitar el acceso a estudios de detección y promover la atención preventiva entre las mujeres.

La presidenta del organismo destacó que las revisiones médicas periódicas son importantes para identificar posibles alteraciones y buscar atención especializada cuando sea necesario. Asimismo, señaló que el DIF mantiene acciones de acompañamiento para las personas que enfrentan cáncer, con el propósito de brindarles apoyo durante sus tratamientos y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Armas Tobón también informó que el Gobierno del Estado de México ofreció un mastógrafo para fortalecer los servicios de detección en el municipio. Además, indicó que personal de la Cruz Roja comenzó a realizar mastografías gratuitas desde el viernes previo a la actividad. La funcionaria llamó a la población a participar en estas acciones y recordó que la atención médica no debe posponerse ante la presencia de cambios o síntomas sospechosos.

Invitan al Trenzatón Texcoco 2026

Como parte de las actividades de apoyo a pacientes con cáncer, la presidenta del DIF invitó a la ciudadanía a sumarse al Trenzatón Texcoco 2026, iniciativa que busca recolectar cabello para elaborar pelucas destinadas a personas que pierden el cabello durante sus tratamientos.

Recordó que el municipio obtuvo el primer lugar estatal en recolección de cabello durante la edición anterior, por lo que hizo un llamado a superar la participación de 2025. Para colaborar, las personas interesadas pueden donar al menos 10 centímetros de cabello sano. Durante la presentación de la iniciativa, el estilista Jesús Ramos ofreció cambios de imagen a quienes participaron como donantes.

Armas Tobón destacó que estas acciones representan una forma de acompañar a quienes enfrentan la enfermedad y recordó que el apoyo también puede expresarse mediante gestos solidarios y cercanía con las pacientes. Además, subrayó que la prevención no debe limitarse a las mujeres, pues los hombres también deben prestar atención a su salud y acudir a consulta cuando sea necesario.

Cierran jornada con actividad física

La Caminata Rosa concluyó con una megaclase de zumba en la que participaron las asistentes vestidas de rosa, junto con la presidenta del DIF municipal. Las autoridades reiteraron el llamado a realizarse revisiones periódicas, informarse sobre los estudios preventivos y buscar atención médica oportuna, al destacar que la detección temprana puede marcar una diferencia en el tratamiento de la enfermedad.