MC denuncia actos anticipados de campaña de Morena y PVEM en Tlalpan

Marina Martí Meza, presidenta de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Tlalpan, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos anticipados de campaña del Partido Verde y Morena en Tlalpan.

La denuncia fue presentada ante el INE para su remisión al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), debido a que las oficinas de este último organismo se encuentran inhabilitadas.

Martí Meza señaló que su objetivo es solicitar que las autoridades electorales revisen los hechos denunciados y determinen, conforme a la ley, si existe alguna infracción a la normativa electoral.

“En Tlalpan no somos un botín político de nadie. Las vecinas y los vecinos merecen una alcaldía que funcione, calles sin baches, espacios públicos limpios y soluciones reales a los problemas que enfrentan todos los días”, afirmó.

La dirigente de Movimiento Ciudadano sostuvo que la contienda electoral debe desarrollarse dentro de los tiempos y las reglas establecidos, con respeto a la legalidad y en condiciones de equidad para todas las fuerzas políticas.

Asimismo, subrayó que las prioridades de Tlalpan deben ser las necesidades cotidianas de sus habitantes, entre ellas el mantenimiento de las calles, la limpieza de los espacios públicos y la atención a los servicios que requiere la comunidad.

“Tlalpan necesita resultados, no campañas adelantadas. Vamos a defender la legalidad y a exigir que la ciudadanía esté por encima de cualquier interés político”, concluyó.

La acción contó con el acompañamiento y respaldo de la senadora Alejandra Barrales, quien señaló que estos actos podrían involucrar a funcionarios en funciones y demandó investigar los señalamientos sobre un presunto desvío de más de 500 millones de pesos a empresas señaladas como fantasma, de acuerdo con lo expuesto por sus representantes.