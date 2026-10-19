Congreso CDMX busca proteger el suelo agrícola y fortalecer el abasto de alimentos

Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el sector rural y los sistemas de abasto de los productos agrícolas y otros alimentos.

El Congreso de la Ciudad de México, representantes de instituciones públicas, especialistas y académicos analizaron el futuro del campo en la capital, con el fin de impulsar acciones en pro de la conservación del suelo agrícola, el fortalecimiento de la economía de pequeños productores y la mejora de las cadenas de abasto alimentario.

Durante la mesa de trabajo “Investigación y Política Pública para el Sector Rural y de Abasto de la Ciudad de México” se discutieron alternativas que contribuyan a preservar el territorio rural y mejorar las condiciones de producción y comercialización de alimentos.

La reunión estuvo organizada por la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, presidida por la diputada Judith Vanegas Tapia; los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el sector rural y los sistemas de abasto de los productos agrícolas y otros alimentos.

Vanegas Tapia señaló que uno de los objetivos es convertir los diagnósticos y conocimientos especializados en propuestas y acciones concretas para el campo de la capital; señaló que es responsabilidad de las instituciones impulsar políticas públicas que mejoren las condiciones de producción y comercialización, pero sin descuidar la protección de los recursos naturales.

Asimismo, hizo un llamado a dar continuidad a los resultados de esta mesa de trabajo, mediante el registro de las aportaciones y la definición de un compromiso de seguimiento que permita revisar los avances.

Los trabajos se dividieron en tres ejes, el primero abordó la protección del suelo agrícola y de conservación, así como la preservación de los maíces nativos, los saberes campesinos y las prácticas para el manejo de la tierra.

El segundo se centró en las cadenas de valor y el abasto de alimentos, con temas como la producción de maíz bajo riego, las condiciones económicas de quienes cultivan pequeñas superficies, la integración de proyectos productivos y el impulso a la agricultura sustentable y la certificación.

El tercer eje estuvo dedicado a las políticas públicas para el sector rural, el marco normativo y las oportunidades para mejorar la coordinación entre las instituciones responsables.

En la mesa de trabajo participaron representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del Colegio de Postgraduados, además de especialistas en producción agrícola, conservación de recursos naturales, economía rural y políticas públicas.