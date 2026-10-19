Promueven en Tlalnepantla la prevención y detección temprana del cáncer de mama

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se busca crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres, mediante acciones que permitan detectar oportunamente esta enfermedad.

Cada 19 de octubre se conmemora esta fecha para recordar la importancia de la información, la atención médica y el acceso a servicios de salud para las mujeres. Durante esta jornada, instituciones y organizaciones impulsan actividades para promover la revisión periódica y el conocimiento de los principales signos de alerta. El cáncer de mama es una enfermedad que puede presentarse cuando las células de la mama comienzan a crecer de manera descontrolada. Su detección temprana puede facilitar el diagnóstico y ampliar las posibilidades de recibir un tratamiento oportuno.

Por esta razón, especialistas recomiendan que las mujeres conozcan su cuerpo y estén atentas a cualquier cambio, además de acudir a los servicios médicos para realizarse las revisiones correspondientes de acuerdo con su edad y antecedentes personales. Una de las principales recomendaciones para el cuidado de la salud mamaria es prestar atención a cambios en el tamaño o la forma de los senos, la aparición de bultos, alteraciones en la piel o modificaciones en el pezón.

Aunque la autoexploración permite conocer el aspecto y la textura habituales de las mamas, no sustituye las revisiones médicas ni los estudios de detección recomendados por los profesionales de la salud, tambien es importante acudir a consulta cuando se identifica alguna alteración, incluso si no provoca dolor, ya que algunos cambios pueden pasar inadvertidos durante las actividades cotidianas.

Las revisiones médicas periódicas permiten valorar las necesidades de cada mujer y determinar si requiere estudios adicionales, como una mastografía, de acuerdo con su edad, factores de riesgo y recomendaciones clínicas, la conmemoración también busca combatir la desinformación y recordar que hablar sobre el cáncer de mama puede ayudar a que más mujeres reconozcan la importancia de atender su salud.

Además, se promueve que las familias acompañen a las mujeres en sus revisiones y que las instituciones faciliten información clara sobre los servicios disponibles para la detección y atención de la enfermedad, el acceso oportuno a la atención médica es importante para evitar retrasos en el diagnóstico y comenzar el tratamiento cuando sea necesario.

En este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el llamado es a mantener el cuidado de la salud durante todo el año, realizar las revisiones recomendadas y buscar atención profesional ante cualquier cambio, la detección temprana puede marcar una diferencia en el tratamiento y la evolución de la enfermedad. Por ello, informarse, acudir a consulta y prestar atención al propio cuerpo son acciones fundamentales para cuidar la salud y el bienestar de las mujeres.