PAN pide aumentar presupuesto para la atención del cáncer de mama en CDMX

Cáncer de mama Cáncer de mama (La Crónica de Hoy)

En el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México cuestionó el trato que el GCDMX le da a la enfermedad, siendo esta de las más letales y con reducciones presupuestarias para salvar vidas.

De acuerdo con datos oficiales, en la Ciudad de México se registran alrededor de 3 mil 125 casos al año, es decir, se detectan 9 casos al día; y lamentablemente se traducen en 500 muertes al año por cáncer de mama en mujeres, así lo informó la diputada Laura Álvarez.

Por ello, señaló que la crisis hospitalaria en la capital es una realidad, “no hay suficientes camas ni médicos, son contados los tratamientos y además, las medicinas para controlar la enfermedad no llegar a tiempo”.

La panista añadió que las cifras mencionadas van a la alza; detalló que mientras en 2018 se detectaron mil 545 casos, en la actualidad hay 3 mil 125 casos, “es prácticamente el doble durante los años de Sheinbaum y Brugada”.

Además, lamentó que la inversión en salud no ha crecido de la misma forma, “la indolencia ha sido tal por tantos años que fue apenas en marzo de este año que los gobiernos de izquierda construyeron un Hospital Oncológico para la Mujer”.

La legisladora recordó que fundaciones y organizaciones civiles ofrecen acompañamiento a mujeres con cáncer y reconoció que hay campañas de concientización durante octubre, pero llamó a garantizar una estrategia permanente de detección oportuna y atención médica que incluya acompañamiento personalizado para las mujeres diagnosticadas.

“No se trata de hacer imágenes para redes sociales, portar listones o iluminar edificios, se trata de contratar más médicos de oncología, garantizar tratamientos y que haya dinero para la adquisición de medicamentos.

“Además de acciones para la detención temprana, acciones para informar a las mujeres los riesgos de no revisarse periódicamente y no criminalizar a las pacientes, porque el Gobierno al ver una marcha o manifestación de exigencia lo ve como un acto de provocación o desestabilización”.

Laura Álvarez aseguró que desde su bancada se legisla para que haya una mejor atención en todas las clínicas públicas de la capital.

“Se gastaron millones de pesos en la ajolotización de la Ciudad, se gastaron millones de pesos en volver a pintar la Ciudad de amarillo y se han gastado millones de pesos en despilfarros, desde el PAN exigimos que se reorienten los esfuerzos y las prioridades a atender a mujeres con cáncer de mama en la capital del país”.

Expuso que no solo porque sea octubre se debe prestar atención al tema, sino que el cáncer debe atenderse todos los días.

“Si bien, la Secretaría de Salud impulsa campañas informativas con el propósito de sensibilizar a la población dando prioridad a la detección oportuna de cáncer de mama mediante la autoexploración y la mastografía de tamizaje, es necesario que sea general la estrategia desde las alcaldías, escuelas, mercados, Metro, paraderos, kioscos, y en especial, que el gobierno no le escatimé recursos a la salud de la gente”.