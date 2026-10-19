Desmantelan banda de ladrones de vehículos que ocultaban las unidades en Coacalco

Detenidos Ladrones de vehículos de alta gama en MH. (SSC)

Autoridades detuvieron a tres integrantes de una célula dedicada al robo de automóviles que robaron cinco unidades de alta gama el pasado 13 de octubre, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Tras el seguimiento del robo, en el que un grupo de personas robó siete automóviles de alta gama de un inmueble ubicado en la calzada Melchor Ocampo, policías de la SSC en coordinación con Policía de Investigación (PDI) de la FGJ de la Ciudad; de la FGJ y SSE del Estado de México, establecieron un polígono de búsqueda y comenzaron a recabar los circuitos cerrados de videovigilancia para rastrear los automóviles, que fueron llevados hacia el municipio de Coacalco y almacenados en distintos predios, con la finalidad de evitar su rastreo.

Con la recuperación de cinco de los siete vehículos, fueron trasladados bajo custodia de las autoridades del Estado de México a depósitos vehicularesm donde serán sometidos a trabajos periciales correspondientes para luego, después de que concluyan todas las diligencias, sean devueltos a sus dueños.

En tanto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles de la alcaldía Álvaro Obregón, donde detuvieron a tres hombres y aseguraron diversas placas de circulación posiblemente relacionadas con el robo de estas unidades.

La primera detención se realizó en un predio ubicado en la calle Desierto Arenoso, colonia Santa Lucía Reacomodo, donde se detuvo un hombre de 42 años de edad y aseguraron un juego de placas de circulación y una placa adicional, todas con reporte de robo, así como una bolsa de plástico transparente que contenía cerca de 700 gramos de vegetal verde a granel.

En una segunda acción, realizada en un inmueble localizado en la calle Fueguinos, colonia Ampliación Tlacuitlapa, los policías aseguraron dos juegos de placas de circulación del Estado de México y dos placas adicionales, todas con reporte de robo. Además, detuvieron a dos hombres de 54 y 47 años de edad, en posesión de 15 bolsas de plástico que contenían una sustancia sólida de color blanca.

A los tres detenidos, identificados como presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de autos, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para ubicar los dos vehículos restantes y detener a todos los integrantes del grupo delictivo tanto en la capital, como en el Estado de México.