Disminuye 48% el secuestro en el Estado de México de enero a septiembre





El secuestro en el Estado de México disminuyó 48% de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revisadas este lunes durante la Mesa de Paz estatal.

En el mismo lapso, los delitos de alto impacto registraron una reducción de 26%, mientras que el robo de vehículos sin violencia bajó 37% y el robo de vehículos con violencia disminuyó 33%, informó el gobierno mexiquense.

Los indicadores fueron analizados durante la sesión número 198 de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con la participación de autoridades federales y estatales de seguridad y procuración de justicia.

La mandataria señaló que los resultados corresponden al reporte de incidencia delictiva publicado por el SESNSP y destacó las reducciones registradas en los delitos de alto impacto, particularmente en el secuestro y el robo de vehículos.

Las autoridades también revisaron las acciones de coordinación interinstitucional, así como las labores de inteligencia e investigación para desarrollar operativos focalizados en zonas identificadas como de riesgo.

En la sesión se reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera anónima posibles delitos a través del número 089, disponible las 24 horas del día durante todo el año.