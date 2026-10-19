Sigue el frío en CDMX: estas son las 5 alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas para este 20 de octubre

Las autoridades de la Ciudad de México han activado la Alerta Amarilla debido al pronóstico de bajas temperaturas previsto para las primeras horas de este martes 20 de octubre.
Ante el descenso térmico registrado en la capital del país, las autoridades locales emitieron avisos preventivos para reducir riesgos a la salud entre la población.
¿Qué alcaldías de la CDMX activaron la Alerta Amarilla?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la medida preventiva aplica para las zonas altas y demarcaciones del poniente y sur de la capital:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
¿A qué hora bajarán las temperaturas y de cuánto será el descenso?
De acuerdo con el reporte oficial de la SGIRPC, las temperaturas más bajas se registrarán durante la madrugada y la mañana del martes 20 de octubre, abarcando un periodo previsto entre las 03:00 y las 09:00 horas. Se estiman valores térmicos de entre 4 °C y 6 °C en las zonas afectadas.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del martes 20/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 19, 2026
Recomendaciones de Protección Civil ante el frío en la capital
Ante el ambiente frío matutino, la dependencia capitalina emitió una serie de recomendaciones para la ciudadanía antes de salir a sus actividades cotidianas o laborales:
- Abrigarse adecuadamente utilizando varias capas de ropa, cubriendo nariz y boca para evitar la inhalación directa de aire frío.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Resguardar a las mascotas de las intemperies y protegerlas del frío.
- Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C (frutas y verduras), así como mantener una abundante ingesta de agua.
- Lavarse las manos con frecuencia o aplicar gel antibacterial.
- En caso de utilizar calentadores o chimeneas en el hogar, mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones.
- Acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma o malestar respiratorio.