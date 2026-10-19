Sigue el frío en CDMX: estas son las 5 alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas para este 20 de octubre

Frío en CDMX Estas son las 5 alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas para este 20 de octubre (Pexels)

Las autoridades de la Ciudad de México han activado la Alerta Amarilla debido al pronóstico de bajas temperaturas previsto para las primeras horas de este martes 20 de octubre.

Ante el descenso térmico registrado en la capital del país, las autoridades locales emitieron avisos preventivos para reducir riesgos a la salud entre la población.

¿Qué alcaldías de la CDMX activaron la Alerta Amarilla?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la medida preventiva aplica para las zonas altas y demarcaciones del poniente y sur de la capital:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

¿A qué hora bajarán las temperaturas y de cuánto será el descenso?

De acuerdo con el reporte oficial de la SGIRPC, las temperaturas más bajas se registrarán durante la madrugada y la mañana del martes 20 de octubre, abarcando un periodo previsto entre las 03:00 y las 09:00 horas. Se estiman valores térmicos de entre 4 °C y 6 °C en las zonas afectadas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del martes 20/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 19, 2026

Recomendaciones de Protección Civil ante el frío en la capital

Ante el ambiente frío matutino, la dependencia capitalina emitió una serie de recomendaciones para la ciudadanía antes de salir a sus actividades cotidianas o laborales: