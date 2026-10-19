Feria de las Almas llena de danza y música las celebraciones de Día de Muertos en Naucalpan

La danza, la música y los colores de las catrinas llenaron de vida la Feria de las Almas en Ciudad Naucalpan, donde familias de distintas comunidades se reunieron para disfrutar de una jornada artística en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

El encuentro fue organizado por el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, con el propósito de promover la convivencia familiar, la participación de la ciudadanía y la preservación de las tradiciones mexicanas, bajo el lema “Al son que nos toquen”, la actividad reunió a participantes de diferentes edades y comunidades, quienes compartieron sus habilidades artísticas mediante presentaciones de danza y música.

La celebración se llevó a cabo a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN), en colaboración con el grupo Unidos por la Danza, que participó en la organización de este encuentro cultural. Durante la jornada, 14 grupos de danza y dos presentaciones musicales ofrecieron sus espectáculos ante las familias asistentes. Los participantes mostraron diferentes expresiones artísticas que dieron color y ambiente festivo a la celebración.

Las catrinas también fueron parte importante del evento, al representar uno de los personajes más conocidos de las festividades del Día de Muertos en México, la Feria de las Almas buscó ofrecer un espacio para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas pudieran compartir su gusto por la danza y la música, además de mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad mexicana.

Las presentaciones permitieron que los asistentes disfrutaran de una actividad cultural en la que se combinaron el baile, los sonidos tradicionales y la convivencia entre familias. Como parte del reconocimiento a la participación de los artistas, las y los integrantes de los grupos recibieron reconocimientos y premios otorgados por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Naucalpan, esta entrega buscó reconocer el esfuerzo de quienes formaron parte de la jornada y dedicaron tiempo a preparar sus presentaciones para compartirlas con el público.

Además de las actividades artísticas, el encuentro permitió la participación de personas de distintas generaciones, lo que favoreció el intercambio de experiencias y la convivencia entre integrantes de diferentes comunidades del municipio, la danza y la música son expresiones culturales que permiten transmitir costumbres, historias y formas de celebrar que pasan de una generación a otra. Por ello, este tipo de actividades busca acercar las tradiciones mexicanas a las nuevas generaciones y mantenerlas presentes en la vida cotidiana. El Gobierno Municipal señaló que estas iniciativas forman parte de los esfuerzos para abrir espacios culturales incluyentes, donde las personas puedan desarrollar sus habilidades artísticas y compartir sus expresiones culturales.

La intención es que habitantes de diferentes edades encuentren oportunidades para participar en actividades que contribuyan a su desarrollo personal y fortalezcan los vínculos entre las comunidades. En este sentido, la Feria de las Almas se sumó a las celebraciones de Día de Muertos que se realizan en distintos puntos del país, una tradición dedicada a recordar a los seres queridos que han fallecido mediante ofrendas, flores, alimentos, música y otras expresiones culturales.

Con la participación de los grupos de danza, las presentaciones musicales y el protagonismo de las catrinas, Naucalpan celebró esta festividad con una jornada que reunió a artistas y familias en torno a las costumbres mexicanas, el encuentro también permitió reconocer el trabajo de quienes mantienen vivas las expresiones artísticas y contribuyen a que las tradiciones continúen formando parte de la identidad de las comunidades.