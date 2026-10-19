Propietarios del AXE Ceremonia cobraron seguro millonario por muerte de fotoperiodistas sin notificar a familias

Tragedia en el AXE Ceremonia Grupo ECO argumentó tras el accidente que “las aseguradoras le habían fallado” y tenían que pagar la reparación del daño con sus propios recursos. (Adrián Contreras)

Grupo ECO, empresa propietaria del festival AXE Ceremonia, cobró un seguro millonario por la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles, sin avisarle a las familias de las víctimas, así lo denunció la representación legal de uno de los jóvenes.

La familia del joven fallecido, Miguel Ángel Rojas, denunció que Grupo ECO, fue acreedora a un seguro de alrededor de 100 millones de pesos, hechos difundidos durante la audiencia inicial por la defensa de Operadora Eclectic S.A. de C.V., otra de las personas morales imputadas.

Sin embargo, de acuerdo con la familia de Miguel, Grupo ECO argumentó tras el accidente que “las aseguradoras le habían fallado” y tenían que pagar la reparación del daño con sus propios recursos.

Además, argumentaron, poseen un documento que acredita un seguro contratado por Grupo ECO.

Denunciaron que mientras son presionados para aceptar un monto económico como reparación del daño y finalizar el proceso penal, con la advertencia de que las empresas imputadas podrían disolverse, Grupo ECO LIVE recibió un monto por la muerte de los fotoperiodistas, que perdieron la vida a causa del colapso de una grúa instalada de manera ilegal.

Por lo tanto, exigieron que Grupo ECO sea vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo, sin que el proceso avance debido a privilegios económicos de estos corporativos.

Asimismo, señalaron que durante la audiencia, los imputados han pedido a la familia de “no hacer un show mediático” del caso, no obstante, argumentaron, ellos no son culpables de la muerte de Miguel Ángel Rojas.

Al tomar la palabra, la abogada de la familia Rojas Hernández, Tabatha Salas, dio a conocer que, durante el debate de la audiencia, las empresas pertenecientes a Grupo ECO solicitaron al juez que el delito fuera considerado como prescrito, hecho que calificó como indignante, aún cuando en el pasado esa empresa reconoció ante la opinión pública su responsabilidad en el accidente.

Esto, debido a que según el equipo legal de ECO, la Fiscalía tenía el plazo de un año para imputar a las empresas, señalamientos que el Ministerio Público no realizó debido a múltiples amparos promovidos por la familia Giles y audiencias retrasadas a petición de los imputados.

Uno de los intentos del comienzo de la audiencia inicial, el pasado dos de septiembre, fue diferida a causa de que una de las personas imputadas solicitó asistencia consular de su país natal — Francia — para que sea asistida en el proceso penal.

“Lo que están pidiendo es sumamente grave, sumamente indignante saber que Grupo ECO ya cobró dinero a favor de las muertes de Miguel y de Berenice, mientras la familia de Miguel sigue pasando y sufriendo, porque han tenido que endeudarse, han tenido que vivir con el problema económico que les ha generado, el desgaste emocional y ahora resulta que Grupo ECO se hizo más rico a costa de la muerte de Miguel y de Berenice, mientras ellos chillan con la familia de que no tienen dinero y se van a tener que disolver”, dijo la abogada.

En mayo del 2026, la familia de Berenice Giles celebró un acuerdo reparatorio con las empresas imputadas, pero la familia de Miguel se rehusó a ese ofrecimiento.

Salas detalló que el seguro cobrado por ECO tiene la finalidad de resguardar a los asistentes el día del festival. En el pasado, la promotora cultural ECO LIVE del Grupo ECO asumió la responsabilidad de la colocación ilegal de dos grúas que colapsaron sobre los fotoperiodistas Miguel ángel Rojas Hernández y Berenice Giles, en el festival celebrado el cinco de abril del 2025 en el Parque Bicentenario.

En ese momento, el corporativo informó que desde el cinco de abril del 2025 --- el día del accidente --- han mantenido colaboración constante, abierta y transparente con la Fiscalía capitalina, acercamientos en los que, aseguraron, se ha proporcionado de manera oportuna toda la información requerida para el desarrollo de la investigación, así como un diálogo con las familias de las víctimas.

“Hemos manifestado en todo momento nuestra plena disposición para alcanzar un acuerdo que armonice los deseos de las familias con lo establecido por la Ley, NO pretendemos entorpecer el proceso, por el contrario, estamos a favor de que avance, entendiendo que llegar a una resolución requiere sensibilidad, escucha y empatía, refrendamos nuestro compromiso para lograrlo”, dijo la operadora en ese momento.

Al momento, la única personas vinculada a proceso es María del Pilar “N”, responsable del programa especial de Protección Civil del festival AXE Ceremonia.

Tres personas morales, entre las que se encuentran Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario; La Agencia de los Socios, empresa organizadora del festival; y O.N Producciones Creativas, responsable de la producción y ambientación y ocho personas físicas solicitaron duplicidad del término constitucional, es decir, plazo para que la defensa integre más datos de prueba.

Entre las personas físicas, siete están relacionadas con dichas empresas, entre accionistas, apoderados legales, administradores y operadores. La audiencia para la posible vinculación a proceso fue reanudada la tarde del 19 de octubre, pero podría alargarse hasta las primeras horas del día 20.