Mesa de Paz en Ecatepec refuerza coordinación para prevenir delitos

La prevención del delito y la atención oportuna a las emergencias forman parte de las acciones que se revisan en la Mesa de Paz Región Ecatepec, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad en el municipio.

Durante estas reuniones, los representantes de las instituciones revisan los diagnósticos de seguridad, analizan las necesidades de cada sector y buscan mejorar la distribución de los patrullajes, con la finalidad de atender las zonas que requieren mayor presencia policial.

La coordinación permite intercambiar información entre las distintas corporaciones y dar seguimiento a las estrategias que se implementan para prevenir delitos y atender los problemas que afectan a la población, uno de los objetivos de estos encuentros es mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades mediante una organización que permita aprovechar los recursos disponibles y mantener una vigilancia constante en las diferentes comunidades.

Además de las labores de vigilancia, las autoridades buscan fortalecer la proximidad social para mantener una relación más cercana con los habitantes de Ecatepec. Este trabajo consiste en mejorar la comunicación entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía, así como atender los reportes y las necesidades que se presentan en las colonias.

La participación de los tres órdenes de gobierno también permite establecer acuerdos para dar continuidad a las acciones de prevención y mejorar la atención en los sectores donde se identifican problemáticas de seguridad, las reuniones de la Mesa de Paz funcionan como espacios de coordinación en los que se revisan las condiciones de cada región y se plantean medidas para responder a las necesidades de la población.

Con estas acciones, las autoridades buscan mantener el trabajo conjunto en materia de seguridad y contribuir a generar condiciones de mayor tranquilidad para las familias de Ecatepec, la estrategia contempla mantener la revisión de los diagnósticos, ajustar los recorridos de vigilancia y dar seguimiento a las acciones acordadas, con el propósito de fortalecer la prevención del delito y la atención ciudadana en el municipio.