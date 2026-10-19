Janecarlo Lozano eleva capacidad tecnológica de seguridad en GAM con drones

Seguridad Presentación de drones para seguridad en GAM. (Especial)

La alcaldía Gustavo A. Madero dio un nuevo paso en la modernización de su estrategia de seguridad con la puesta en marcha de Fuerza Centinela, un sistema de vigilancia aérea integrado por ocho drones de última generación y un Centro de Inteligencia móvil, que permitirá prevenir delitos, localizar personas desaparecidas y atender emergencias en tiempo real.

El alcalde Janecarlo Lozano presentó este nuevo equipamiento en el Puente Papal de la Basílica de Guadalupe, donde se realizaron demostraciones de la capacidad operativa de las aeronaves para intervenir en situaciones de riesgo y coordinar acciones con los cuerpos de seguridad y emergencia desplegados en tierra.

Los ocho drones están equipados con cámaras de alta resolución, con un alcance superior a 250 metros, tecnología de seguimiento automático de objetivos y sistemas de visión térmica que permiten identificar diferencias de temperatura, detectar personas en completa oscuridad y realizar labores de búsqueda en zonas de difícil acceso.

Además, cuentan con estaciones autónomas que permiten su despegue sin necesidad de que un piloto se encuentre físicamente junto a la aeronave, lo que reduce los tiempos de preparación y facilita una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia.

La información captada desde las alturas se transmite en tiempo real al Centro de Inteligencia móvil, desde donde se pueden monitorear grandes extensiones del territorio y proporcionar información estratégica a los equipos de seguridad.

Durante la presentación se realizaron cuatro ejercicios demostrativos para mostrar las capacidades de Fuerza Centinela. El primero consistió en la atención de un incendio en la Casa del Peregrino, donde los equipos de emergencia lograron sofocar el fuego con apoyo de la vigilancia aérea.

Finalmente, se realizó una demostración del sistema de altavoces integrado a las aeronaves, que permitirá emitir mensajes preventivos, instrucciones de seguridad y alertas durante situaciones de emergencia.

La incorporación de Fuerza Centinela forma parte de la estrategia Seguridad con Bienestar Social, impulsada por Janecarlo Lozano, con ella la demarcación ha fortalecido su infraestructura tecnológica y la presencia policial para combatir la delincuencia.

“No solo se trata de reaccionar cuando ocurre una emergencia, se trata de estar preparados, de anticipar los riesgos y contar con las herramientas necesarias para salvar la vida de nuestra gente”.

“Gustavo A Madero es la única alcaldía en la Ciudad de México que cuenta con un sistema integral de seguridad con 8 unidades de despliegue aéreo automatizado, equipadas con inteligencia artificial y tecnología de última generación, puede realizar misiones automáticas sin necesidad de un piloto”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

Actualmente, Gustavo A. Madero cuenta con un Centro de Inteligencia conectado a una red de más de 4 mil 500 cámaras de videovigilancia, además de mil 500 tótems de seguridad distribuidos estratégicamente en el territorio y 112 nuevas patrullas destinadas a reforzar las labores de vigilancia.

Los Tótems Violeta son dispositivos enfocados en facilitar las solicitudes de auxilio de mujeres y niñas, cuya conexión con el Centro de Inteligencia permite coordinar la atención de situaciones de riesgo.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los primeros dos años de gobierno de Janecarlo Lozano, los delitos de alto impacto registraron una reducción del 28 por ciento, mientras que el robo de vehículo con violencia disminuyó hasta 67 por ciento.

En materia de homicidios, las autoridades reportaron una disminución del 75.4 por ciento respecto a 2018, al pasar de 244 casos registrados durante ese año a 60 en el periodo de comparación.

Asimismo, se informó que el promedio de delitos diarios pasó de 12.7 a cuatro, como parte de los resultados de la estrategia de seguridad implementada en la demarcación.

Con estos avances, el gobierno de Janecarlo Lozano busca consolidar a Gustavo A. Madero como una de las alcaldías con mayor infraestructura tecnológica destinada a la prevención del delito y la atención de emergencias en la Ciudad de México.

El nuevo sistema aéreo también permitirá fortalecer las labores de Protección Civil mediante la evaluación inicial de incendios, inundaciones y otros siniestros, así como la búsqueda y localización de personas extraviadas en la Sierra de Guadalupe y otras zonas de difícil acceso.

Bajo la premisa de que “en Gustavo A. Madero, gobernar es cuidar”, la administración destacó que Fuerza Centinela representa una nueva etapa en la estrategia de Seguridad con Bienestar Social, al incorporar herramientas tecnológicas para proteger a las familias, especialmente a niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores.