Ofrecen orientación legal gratuita en Coyoacán para atender inconformidades con autoridades

Habitantes de Coyoacán recibieron orientación legal gratuita sobre inconformidades relacionadas con actos de autoridad, multas, cobros fiscales y trámites administrativos, durante una jornada organizada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) en coordinación con la alcaldía.

La actividad, denominada “El Tribunal en tu Alcaldía”, se llevó a cabo en el Jardín Hidalgo, en el Centro Histórico de Coyoacán, donde abogados especializados instalaron mesas informativas para explicar a la ciudadanía los recursos disponibles para revisar, impugnar o presentar quejas contra decisiones de las autoridades.

Los asuntos atendidos fueron las clausuras o suspensiones de actividades de comercios y negocios, la impugnación de créditos fiscales, los cobros presuntamente injustificados del impuesto predial y del suministro de agua, las multas de tránsito, las controversias por licencias de construcción y uso de suelo, así como posibles abusos de autoridad.

El propósito de la jornada fue facilitar el acceso a información sobre los mecanismos legales que pueden utilizar las personas cuando consideran que una resolución, un trámite o una actuación de servidores públicos afecta sus derechos.

En representación del alcalde Giovani Gutiérrez, el director general de Jurídico y Gobierno de Coyoacán, Roberto Sánchez Lazo, señaló que acercar los servicios de orientación legal permite que más personas conozcan sus derechos, sepan cómo defenderlos e identifiquen las instituciones a las que pueden acudir.

Ante magistradas, magistrados y funcionarios de la alcaldía, sostuvo que los servidores públicos tienen la responsabilidad de escuchar y orientar a la población, además de actuar conforme a la legalidad. Agregó que estas actividades permiten fortalecer la colaboración entre las instituciones, dentro de las atribuciones que corresponden a cada una.

Buscan acercar la justicia administrativa

El presidente del TJACDMX, Andrés Aguilera Martínez, afirmó que la justicia administrativa tiene la función de establecer un equilibrio entre las decisiones de las autoridades y los derechos de las personas.

Explicó que los actos de autoridad pueden tener consecuencias en el patrimonio, la actividad económica, la vivienda y la vida cotidiana de la población, por lo que consideró necesario que las personas conozcan las vías disponibles para defenderse ante posibles afectaciones.

El magistrado señaló que el Tribunal busca evitar que la institución sea percibida como un organismo distante o accesible únicamente para quienes tienen conocimientos jurídicos.

“Acercar la justicia también significa explicar, escuchar y orientar”, expresó durante la jornada, en la que destacó la importancia de que la ciudadanía identifique al Tribunal como una instancia a la que puede recurrir para conocer las alternativas legales frente a determinadas decisiones gubernamentales.

La actividad se centró en difundir información sobre los asuntos que son competencia del organismo y los procedimientos que pueden seguirse ante posibles irregularidades administrativas. La orientación estuvo dirigida a quienes tuvieran dudas o inconformidades relacionadas con la actuación de las autoridades.

En la jornada participaron las magistradas María Luisa Gómez Martín, Ofelia Paola Herrera Beltrán y Ruth Silva Mondragón, así como los magistrados Francisco Javier Barba Lozano, Luis César Olvera Bautista, Raúl Rosales Rodríguez y Jesús Anlén Alemán.