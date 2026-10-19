Unidad del Metrobús se incendia en la estación Escuadrón 201; usuarios logran escapar

Incendio en unidad de Metrobús en la estación Escuadrón 201. La unidad fue evacuada en cuanto se observaron indicios de un incendio, ppr lo que no hubo personas lesionadas.

Se reportó que una unidad de Metrobús en la estación Escuadrón 201 en Iztapalapa comenzó a incendiarse, por lo que los pasajeros fueron evacuados. No se reportan personas lesionadas, pues la movilización se llevó a cabo a tiempo.

A su vez, elementos de la Policía Auxiliar y personal del Heróico Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras pertinentes para controlar las llamas que se originaron de la parte delantera del vehículo.

¿Qué pasó y por qué se incendió una unidad del Metrobús de la CDMX?

Por medio del comunicado oficial, se dio a conocer cómo fue el momento en el que se detectó el conato de incendio, por lo que se evacuó la unidad que se encontraba en la estación y estaba lista para retiro, luego de que al llegar a la estación, se pudiera ver humo desde la parte delantera.

A su vez, debido al incidente, el cual pudo ser captado por medio de las cámaras de seguridad, se encuentran canceladas las actividades dentro de la estación en el tiempo en que se evalúa la situación.

Metrobús informa: https://t.co/btgSwYeFRe — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 20, 2026

TARJETA INFORMATIVA

Esta tarde, se registró un conato de incendio en una unidad de Metrobús en la estación Escuadrón 201, de la Línea 5. Al respecto, Metrobús informa:

Los hechos ocurrieron en la avenida Eje 3 Ote, colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con el sistema de videovigilancia, una unidad comenzó a liberar humo en la parte delantera por lo que de inmediato fue desalojada. Permanecía en sitio para el retiro cuando se presentó un conato de incendio.

Enseguida se dio aviso al Centro de Control para solicitar los servicios de emergencia quienes arribaron de manera inmediata para controlar la situación. No se reportan personas lesionadas.

La unidad se mantiene en sitio y la estación no brinda servicio en tanto se realizan las labores correspondientes.

Igualmente, mediante los primeros reportes, se comunicó que luego de la evacuación de los pasajeros y el conductor de la unidad, las llamas se comenzaron a propagar por la parte delantera, llegando al tablero y la cabina del conductor; mientras que la estación también se vio afectada por el fuego en partes de su estructura.

¿Se cancelaron las actividades en la estación Escuadrón 201 luego del conato de incendio de una unidad de Metrobús?

El Metrobús suspendió temporalmente el servicio en la estación Escuadrón 201, en ambos sentidos, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las maniobras correspondientes. El incidente, además, también provocó afectaciones en la circulación sobre Eje 3 Oriente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente qué fue lo que provocó el incendio, aunque entre las hipótesis, se encuentra una posible falla mecánica. Se espera que las investigaciones determinen el origen de las llamas.

El Metrobús, por su parte, mantendrá sus canales oficiales para comunicar cualquier modificación para el funcionamiento dentro de la Línea 5 y las condiciones para restablecer el servicio en la estación afectada.