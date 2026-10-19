Mujeres Sanas, Infancias Protegidas CDMX: requisitos para recibir $1,200 pesos bimestrales

El Gobierno de la Ciudad de México mediante la Secretaría de Bienestar y Seguridad Social (SEBIEN) otorga el apoyo económico de $1,200 pesos bimestrales a las mujeres gestantes en CDMX mediante el programa Mujeres Sanas, Infancias Protegidas.

Asimismo, el registro al programa se realizará únicamente mediante las visitas domiciliarias a cargo del personal de Participación Ciudadana de SEBIEN, no tendrá inscripción en ninguna oficina.

Requisitos del programa Mujeres Sanas, Infancias Protegidas

Este apoyo está dedicado de manera universal a las mujeres embarazadas, con preferencia a quienes se encuentren en su primer trimestre de embarazo; las adolescentes embarazadas no tienen restricción de semanas de gestación.

Estar embarazada.

Residir en la Ciudad de México.

Llenar la solicitud de incorporación al programa

No contar con otro apoyo de la misma naturaleza, o algún otro de la misma índole.

Mujeres Sanas, Infancias Protegidas tiene como límite cuatro ministraciones a lo largo del ejercicio fiscal, es decir, $4,800 pesos en 2026. El apoyo se otorgará mediante una transferencia bancaria directa a la cuenta bancaria de la mujer gestante o el método de pago elegido en la inscripción.

Documentación necesaria para el programa

Los documentos que deberás tener a la mano para que el equipo de Participación Ciudadana realice tu registro son:

Copia de identificación oficial.

Clave de Registro de Población (CURP), si la persona es menor de edad.

Copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Estudio que compruebe las semanas de gestación.

El periodo de incorporación al programa inició este lunes 19 de octubre con las visitas de la SEBIEN casa por casa. Es importante mantenerte al pendiente y preparar la documentación necesaria para un registro correcto.