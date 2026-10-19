Registro para solicitar Seguro de Desempleo en CDMX: requisitos y cómo realizar el trámite

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo lanzó la convocatoria para solicitar el apoyo Seguro de Desempleo; este programa está dedicado a las personas mayores de 18 años y hasta 64 años con 9 meses cumplidos, quienes hayan perdido involuntariamente su empleo formal.

El registro únicamente estará disponible el martes 20 de octubre de 2026, a partir de las 00:00 hasta las 23:59 horas.

¿Cuáles son los requisitos de inscripción al programa?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, para poder ser acreedora o acreedor del programa debes:

Residir en la Ciudad de México.

Tener entre 18 y 64 años 9 meses al momento de hacer el registro.

Haber laborado en un empleo formal CDMX por al menos 6 meses.

Perder el empleo de manera involuntaria.

No recibir ningún otro apoyo económico de la misma índole, tampoco ingresos de pensión, jubilación o subsidio iguales o mayores al monto del programa.

Para el registro será indispensable contar con una cuenta en la plataforma digital Llave CDMX.

Documentos necesarios para el Seguro de Desempleo en CDMX

Deberás tener a la mano los siguientes documentos en formato PDF, JPG o PNG. Es importante que estos sean legibles y contar de cada uno de ellos para la inscripción.

Identificación oficial vigente.

Constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP).

Carta Compromiso, para cumplir con las reglas de operación y actividades como capacitación o búsqueda de trabajo.

Carta Bajo Protesta de Decir Verdad, donde la persona acepta que no recibe otro programa social simultaneo.

Documento que acredite la pérdida del empleo.

El apoyo económico que se otorga es de $3,566.22 pesos en hasta 3 ocasiones. Tanto la Carta Compromiso y la Carta Bajo Protesta de Decir Verdad estarán disponibles en el sitio del Seguro de Desempleo CDM.

¿Cómo realizar el trámite al programa?

El trámite es gratuito y se realizará mediante el portal oficial del Seguro de Desempleo CDMX o en la página de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, deberás contar con una cuenta Llave CDMX-Expediente.

Una vez dentro, deberás registrar la solicitud con tu información personal y los documentos mencionados con anterioridad. Recuerda que el registro solo estará disponible el martes 20 de octubre desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.