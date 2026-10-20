AXE Ceremonia: vinculan a proceso a 3 empresas y a 7 personas por homicidio culposo

Colapso de la estructura en AXE Ceremonia 2025 Crédito: Adrián Contreras (SUNNY QUINTERO)

Un juez vinculó a proceso a siete personas y a tres empresas por el delito de homicidio culposo en contra de Miguel Ángel Rojas Hernández, joven fotoperiodista que falleció a causa del colapso de una grúa ilegal, en el festival AXE Ceremonia en 2025.

Tras una audiencia inicial de más de 20 horas en los juzgados de Doctor Lavista, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para determinar que estas personas físicas y morales son presuntas responsables de la instalación la estructura sin autorización dentro del programa especial de Protección Civil del evento en abril de ese año.

Pasaron 18 meses desde el día del accidente para que se celebrara la audiencia inicial, dado que múltiples amparos de los imputados, así como exigencias de la familia de Berenice Giles, la otra joven que perdió la vida, para que fueran señaladas Operadora de Centro de Espectáculos S.A. de C.V. (OCESA) y Seguridad Privada LOBO dentro de la carpeta de investigación como presuntas responsables, frenaron el comienzo del proceso penal.

Las empresas vinculadas a proceso son:

Operadora Ecléctic (concesionaria del parque bicentenario)

Agencia de los Socios y O.N Producciones (empresas del conglomerado Grupo Eco)

Personas físicas:

Por Ecléctic:

Eduardo “N” (apoderado legal de Ecléctic)

Marcos “N” (gerente de operaciones del Parque Bicentenario)

Por la Agencia de los Socios:

Martín “N” (apoderado legal, socio y accionista de la empresa)

María “N” (socia y accionista de la empresa)

Por O.N Producciones Creativas:

Nathalie “N” (directora, apoderada legal y socia)

Rodrigo “N” (director creativo)

⁠Pedro “N” (operador de la grúa)

Previamente fue vinculada María del Pilar “N”, responsable del programa especial de Protección Civil.

La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, que vencen el 20 de enero de 2027, lapso que se puede ampliar hasta por tres meses más.

A las personas físicas se les impusieron como medidas cautelares:

Presentación bimestral ante Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares

Prohibición de acercarse a la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández

Y a las empresas el pago de una garantía de 500 mil pesos en un plazo de cinco días

Con todo y los recursos legales que fueron analizados por jueces federales, la familia de Berenice Giles alcanzó un acuerdo reparatorio con Grupo ECO Live y O.N. Producciones Creativas, empresas vinculadas con la organización y producción del festival. Este acuerdo contempla la reparación del daño y el otorgamiento del perdón legal de la familia Giles respecto de esas compañías.

Dos días después del accidente, la Fiscalía advirtió que se abrieron investigaciones en contra de las empresas organizadoras del festival que colocaron las grúas, así como hacia las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y del Gobierno capitalino por la supervisión de la instalación de la infraestructura antes y durante el concierto, con la finalidad de determinar quién falló en el seguimiento de los protocolos de Protección Civil.

Responsabilidad en el colapso de la grúa

Grupo ECO, una de las empresas organizadoras, no habría conunicado la instalación de las grúas, por lo tanto, una vez que todas las autoridades avalaron el programa de Protección Civil, no tenían la autorización de modificarlo, entonces, la responsabilidad de la seguridad en el festival es únicamente del particular.

Los imputados también utilizaron plataformas elevadoras para sostener figuras publicitarias de gran tamaño, lo cual está prohibido. Además de no verificar las condiciones de estabilidad y los riesgos asociados con la exposición al viento.

Una vez ocurrido el accidente, la alcaldía Miguel Hidalgo afirmó que previo al evento, el cuatro de abril, autoridades de Protección Civil de la demarcación, así como de Azcapotzalco y del Gobierno de la Ciudad de México realizaron un recorrido de supervisión durante más de seis horas, tiempo en el que no estaban las grúas en el parque.

Cuando Protección Civil de la alcaldía se encontraba en el sitio el día del evento, se retiró un panal de abejas, pero no instruyó a que se bajaran las grúas, dado que ya había ocurrido la verificación del programa de gestión integral de riesgos.

La promotora cultural ECO LIVE del Grupo ECO asumió la responsabilidad de la colocación ilegal de las dos grúas.

El corporativo informó que desde el cinco de abril del 2025, han mantenido colaboración constante, abierta y transparente con la Fiscalía capitalina, acercamientos en los que, aseguraron, se ha proporcionado de manera oportuna toda la información requerida para el desarrollo de la investigación, así como un diálogo con las familias de las víctimas.

Aún con esa declaración, durante el debate de la audiencia las empresas pertenecientes a Grupo ECO solicitaron al juez que el delito fuera considerado como prescrito, hecho que calificó como indignante, aún cuando en el pasado esa empresa reconoció ante la opinión pública su responsabilidad en el accidente.