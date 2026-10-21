27 personas lesionadas tras choque de Metrobús ¿Qué fue lo que pasó en el incidente este 21 de octubre? (Alcaldía Iztacalco)

Durante la mañana de este miércoles 21 de octubre, se registró un choque entre dos unidades del Metrobús de la Línea 2, entre la estación UPIICSA y la estación Iztacalco; sobre la avenida Té casi al cruce con Resina. Por el momento, todavía no se conocen las causas del accidente.

¿Qué fue lo que pasó en el incidente del Metrobús este 21 de octubre?

De acuerdo a reportes del Metrobús, en la mañana de este miércoles 21 de octubre el autobús 3306 tuvo un alcance en la parte trasera de la unidad 9306, por lo que momentos después del accidente el personal de emergencias, elementos de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil acudieron al lugar para atender a los pasajeros.

El accidente ocurrió sobre la avenida Té, casi en el cruce con Resina, en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco. Hasta el momento se reporta un saldo de 27 lesionados, entre ellos uno de los conductores; no hay ningún lesionado de gravedad. Debido al impacto, dos parabrisas de una de las unidades quedaron con los vidrios afectados.

¿Qué ha dicho el Metrobús sobre el accidente de hoy?

Ante el accidente, el Metrobús publicó un comunicado en sus redes sociales en el que informaba sobre el choque de sus unidades 3308 y 9306. Además, señaló que por el momento las causas del accidente vial están por determinarse.

También confirmó que la cifra de personas lesionadas es de 27 y que ninguna está lastimada de gravedad. El Metrobús informó que al instante del accidente ambos operadores dieron aviso al Centro de Control del Metrobús, por lo que se solicitaron los servicios de emergencia para valorar a los pasajeros.

A su vez, ha dicho que tanto el personal del Metrobús, la aseguradora, así como las empresas operadoras están dando seguimiento a la atención y pases médicos correspondientes.