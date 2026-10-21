San Ángel celebra el Día de Muertos con ofrendas, arte y un pasaporte para recorrer sus museos

Vive San Ángel Ofrenda de Día de Muertos

Con ofrendas, exposiciones, talleres y recorridos por edificios históricos, el barrio de San Ángel se prepara para celebrar el Día de Muertos con una propuesta que busca acercar a las familias a la cultura y las tradiciones mexicanas.

Vive San Ángel Ofrenda de Día de Muertos

A través del proyecto de ofrendas de San Ángel, vecinos y museos trabajan en conjunto para ofrecer distintas actividades culturales y lograr que los visitantes conozcan más espacios de la zona. La iniciativa tiene alrededor de 16 años y busca que las personas no solamente visiten un museo, sino que recorran varios y conozcan las diferentes formas en que se representa esta tradición.

Una de las herramientas para lograrlo es el pasaporte de museos, un documento que se entrega a las familias y que permite registrar sus visitas mediante sellos. La dinámica consiste en recorrer los espacios participantes y reunir cuatro sellos para recibir un premio.

De acuerdo con las organizadoras, esta estrategia ha ayudado a llevar visitantes a museos que, por su ubicación, reciben menos público que otros. Además, permite que las personas descubran propuestas artísticas diferentes, desde el arte sacro hasta las expresiones modernas y contemporáneas.

El pasaporte incluye información sobre las ofrendas y un código QR donde se puede consultar el programa de actividades. De esta manera, los visitantes pueden organizar su recorrido y conocer los horarios, las propuestas culturales y los detalles de cada espacio.

Las organizadoras explicaron que el objetivo es formar un circuito cultural que permita conocer la riqueza histórica de San Ángel, así como fortalecer la relación entre los museos y la comunidad.

Un proyecto que une a vecinos y museos

La organización de las ofrendas comenzó como una iniciativa vecinal y con el paso de los años se convirtió en un trabajo conjunto con diferentes espacios culturales. Aunque cada museo decide la temática de su altar de acuerdo con su propia vocación, todos participan en la difusión de las actividades.

Las representantes del proyecto señalaron que es importante que las nuevas generaciones conozcan el valor de San Ángel como zona patrimonial y comprendan por qué deben conservarse sus edificios, calles y tradiciones.

También destacaron que la colaboración permite compartir recursos y apoyarse entre los distintos espacios. En algunos casos, los vecinos y establecimientos realizan pequeñas aportaciones para ayudar con los materiales, la impresión y la decoración de las ofrendas.

La red cultural Vive San Ángel también participa en esta labor, pues difunde información sobre las actividades que se realizan durante el año y ayuda a que los museos compartan sus propuestas.

Además de los altares, el programa contempla talleres para niñas y niños, obras de teatro, conciertos, bazares y otras actividades familiares. La intención es que las personas puedan acercarse a la cultura de una manera sencilla y que las tradiciones no se queden solamente en una fecha del calendario.

Las organizadoras consideran que este tipo de proyectos permite que los visitantes se apropien de los espacios culturales y comprendan que los museos también forman parte de la vida cotidiana de los barrios.

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Entre las propuestas de esta temporada se encuentra la ofrenda titulada Diego Rivera y sus judas, dedicada al pintor mexicano con motivo del 140 aniversario de su natalicio y del 40 aniversario del museo dedicado a Diego Rivera y Frida Kahlo, según se explicó durante la presentación.

La exposición busca destacar la importancia que tuvieron los judas para Diego Rivera y recuperar el valor del arte popular mexicano.

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Durante el recorrido, los organizadores explicaron que, para el pintor, estas expresiones no eran solamente una tradición, sino una forma de arte que debía reconocerse por su importancia cultural y por su relación con la sociedad de su tiempo.

La propuesta también invita a reflexionar sobre los materiales utilizados actualmente en las artesanías. Por ejemplo, se mencionó que antes era común emplear periódicos, canastas y otros materiales orgánicos, mientras que hoy muchos productos se elaboran con plástico.

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Por ello, la ofrenda busca recordar las técnicas tradicionales y cuestionar si la modernidad está provocando que se pierdan algunas costumbres.

La muestra se instala mediante una escenografía colectiva en la que participan estudiantes y personal del museo. La exposición estará disponible del 24 de octubre al 8 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada durante la presentación.

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Como parte de las actividades complementarias, se anunció un taller de papel picado y una edición de Noche de Museos para el miércoles 28 de octubre.

En esa jornada habrá narraciones de leyendas en distintos puntos del museo, a cargo de participantes vinculados con la Escuela Nacional de Teatro. La actividad comenzará a las 19:00 horas, aunque el ingreso del público está previsto desde las 18:30 horas.

Museo de Él Carmen

La entrada para la Noche de Museos será gratuita y no se necesitará un registro previo. Para visitar la ofrenda durante el horario habitual, el museo abrirá de martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas, con una entrada general de 50 pesos y los descuentos correspondientes.

Arte sacro y piezas históricas en el Museo del Carmen

Otra de las propuestas importantes de la temporada se encuentra en el Museo del Carmen, donde se preparó una exposición relacionada con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila.

La muestra incluye piezas religiosas, pinturas y documentos que permiten conocer parte de la historia de la orden de los carmelitas y la importancia de estos personajes para la tradición católica.

Museo de Él Carmen

Uno de los motivos de la exposición es recordar los 300 años de la canonización de San Juan de la Cruz. Para preparar la muestra, se reunieron obras procedentes de distintos lugares, entre ellos Puebla, algunas de las cuales, según se explicó durante el recorrido, tenían mucho tiempo sin presentarse al público.

Entre las piezas destacan cuatro pinturas relacionadas con episodios de la vida de San Juan de la Cruz, realizadas por el pintor poblano José Joaquín Magón y basadas en grabados de un libro publicado en Madrid en 1701.

Museo de Él Carmen

Estas obras permiten observar cómo los artistas de la Nueva España retomaban imágenes que llegaban de Europa y las adaptaban a su propio trabajo. Los responsables de la exposición explicaron que la imitación artística era parte del aprendizaje de la época, pero no significaba copiar de manera exacta, sino reinterpretar los modelos con una técnica propia.

La exposición también presenta documentos relacionados con la canonización del santo, entre ellos un decreto fechado en 1725 y una carta enviada por religiosos carmelitas para solicitar su canonización.

Museo de Él Carmen

De esta forma, el museo busca mostrar que la historia religiosa también está relacionada con el intercambio cultural y artístico entre Europa y la Nueva España.

La propuesta incluye referencias a Santa Teresa de Ávila, pinturas de carácter religioso y otros objetos vinculados con la tradición carmelita. Con ello, los visitantes pueden conocer distintas expresiones del arte sacro y comprender la importancia que tuvieron estos personajes en la historia de la orden.

Caminar para conocer el patrimonio

Además de las exposiciones, uno de los mensajes principales de la iniciativa es la importancia de recorrer San Ángel a pie.

Las personas que participan en la conservación de la zona consideran que caminar por sus calles permite conocer mejor su arquitectura, sus edificios históricos y las historias que forman parte de la identidad del barrio.

San Ángel tiene una larga historia que incluye sus orígenes como población indígena, la llegada de distintas órdenes religiosas y el desarrollo de construcciones que con el tiempo se convirtieron en parte de su patrimonio.

Entre los espacios más representativos se encuentran el Museo del Carmen, la iglesia de San Jacinto y distintas casonas que conservan características arquitectónicas de otras épocas.

Los vecinos también han participado durante años en la defensa de la zona para evitar que pierda su identidad por cambios en el uso del suelo y por proyectos que puedan afectar sus características históricas.

En la información compartida durante el recorrido se recordó que San Ángel cuenta con una declaratoria federal de zona de monumentos históricos desde 1986. También se destacó la declaratoria de patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de México, impulsada en 2010, que reconoce tanto los elementos materiales como las tradiciones de la zona.

Para los habitantes, conservar San Ángel significa proteger sus edificios, pero también mantener vivas las celebraciones, las costumbres y las actividades que dan identidad a la comunidad.

Por ello, las ofrendas de Día de Muertos forman parte de un esfuerzo más amplio para que los visitantes conozcan y valoren el barrio.

Una invitación para toda la familia

La temporada de Día de Muertos representa una oportunidad para que las familias se acerquen a los museos y descubran que cada espacio tiene una forma distinta de interpretar las tradiciones.

Mientras algunos recintos se enfocan en el arte religioso, otros presentan propuestas contemporáneas o recuperan la obra de artistas mexicanos. Esta variedad es precisamente uno de los objetivos del pasaporte cultural, que busca motivar a los visitantes a conocer más de un lugar durante su recorrido.

Las organizadoras señalaron que la cultura debe ser una experiencia cercana y accesible, en la que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan participar. Por eso, además de las exposiciones, se realizan actividades que permiten aprender, convivir y conocer las historias que hay detrás de cada tradición.

El programa de ofrendas también demuestra que la participación de los vecinos es importante para mantener vivas estas celebraciones. Con aportaciones, trabajo colectivo y colaboración entre museos, la comunidad busca preservar un patrimonio que considera parte de su identidad.

De esta manera, San Ángel se prepara para recibir a los visitantes durante las próximas semanas con una oferta que combina arte, historia y tradición. El pasaporte de museos será una invitación para recorrer sus calles, conocer sus espacios culturales y descubrir las distintas formas en que el Día de Muertos continúa presente en la vida de la comunidad.

La propuesta es que quienes acudan no se queden con una sola visita, sino que aprovechen la temporada para caminar por el barrio, conocer sus museos y reconocer la importancia de conservar tanto los monumentos como las costumbres que han pasado de una generación a otra.