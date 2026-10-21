Desde el Congreso CDMX, buscan evitar suspensión de clases por Consejos Técnicos Escolares

Calendario de la SEP: ¿Hay clases este viernes 25 de septiembre 2026? (Mireya Novo)

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México propuso que las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), realizadas el último viernes de cada mes, se realicen sin suspender las clases, con el objetivo de reducir las dificultades que enfrentan las familias para el cuidado de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa, presentada por Royfid Torres, plantea modificar el artículo 108 de la Ley General de Educación para que los alumnos no falten a la escuela debido a las reuniones de trabajo del personal educativo; además establece medidas de corresponsabilidad para garantizar la atención de los menores durante esas jornadas.

El también coordinador de Movimiento Ciudadano, destacó que esta medida tiene consecuencias en la organización de los hogares, particularmente para quienes deben resolver el cuidado de sus hijos durante la jornada laboral.

También advirtió que no existen evaluaciones integrales sobre los efectos de estas suspensiones en la continuidad educativa, la dinámica familiar y la distribución de las tareas de cuidado.

Torres González sostuvo que las escuelas, además de cumplir una función educativa, representan un espacio público que permite a las familias organizar colectivamente la atención y supervisión de niñas, niños y adolescentes.

“Cuando el Estado suspende actividades escolares sin medidas complementarias de cuidado, reproduce un esquema feminizado y privatizado de los cuidados que profundiza las brechas de desigualdad”.

Mujeres asumen la mayor parte de los cuidados

Para sustentar su iniciativa, el diputado citó datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según los cuales las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, frente a 18.2 horas de los hombres.

Asimismo, refirió que la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Ebasic) 2022 estimó que 77.8 por ciento de los hogares del país tiene necesidades de cuidados y que las mujeres representan 75.1 por ciento de las 31.7 millones de personas que realizan estas labores.

El legislador advirtió que las dificultades pueden ser mayores para las familias monoparentales, aquellas con menores ingresos y los hogares donde viven personas con discapacidad.

En este último caso, señaló que los Centros de Atención Múltiple (CAM), que brindan servicios educativos a personas con discapacidad, también suspenden actividades durante las jornadas de los Consejos Técnicos Escolares, lo que representa una dificultad adicional para las familias que requieren mayores apoyos para el cuidado.

La iniciativa también plantea que se respeten los derechos laborales del personal docente y administrativo, a fin de evitar una sobrecarga de trabajo derivada de cualquier modificación en la organización de estas reuniones.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial del Congreso capitalino, que deberá analizarla y, en su caso, elaborar un dictamen para someterlo a consideración del Pleno; de aprobarse, sería enviada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo, al tratarse de una ley de carácter federal.