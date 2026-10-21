Alcaldía Benito Juárez estrena tranvía turístico con recorridos gastronómicos e históricos

Nuevo Tranvía BJ en la alcaldía Benito Juárez Alcalde Luis Mendoza

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, encabezó la inauguración del “Tranvía BJ”, un nuevo transporte turístico que permitirá a vecinos y visitantes conocer distintos espacios históricos, culturales y gastronómicos de la demarcación, con el propósito de fomentar la convivencia familiar y promover las actividades recreativas.

Durante el banderazo de salida, realizado en el Centro Cultural Juan Rulfo, en la colonia Insurgentes Mixcoac, el alcalde explicó que el proyecto busca acercar a las personas a lugares representativos de Benito Juárez que, en ocasiones, son poco conocidos incluso por quienes viven en la propia alcaldía.

Mendoza señaló que, aunque su administración mantiene el orden y la seguridad como principales ejes de gobierno, también busca impulsar actividades culturales y recreativas que permitan a las familias conocer la historia de la demarcación.

“Queremos hoy dar inicio, inaugurar y presentarles el camioncito que nos va a llevar a conocer lo que es Benito Juárez desde un lado histórico, desde un lado popular, desde un lado de tradición, desde un lado de buenas costumbres”, expresó.

El alcalde destacó que los recorridos estarán dirigidos principalmente a los habitantes de Benito Juárez, aunque también podrán disfrutarlos personas de otras alcaldías y turistas interesados en conocer los atractivos de la zona.

Nuevo Tranvía BJ en la alcaldía Benito Juárez

Rutas gastronómicas y culturales

Entre los primeros recorridos que ofrecerá el Tranvía BJ se encuentran la Ruta del Pan y una ruta gastronómica, mediante las cuales se buscará dar a conocer establecimientos y lugares tradicionales de la alcaldía.

Luis Mendoza explicó que también se contempla incorporar recorridos dedicados a los tacos y otros alimentos representativos de la zona, con el objetivo de ampliar las opciones para los visitantes y fortalecer la actividad económica local.

En este sentido, invitó a las cámaras de comercio a sumarse al proyecto, pues consideró que el tranvía representa una oportunidad para impulsar los negocios establecidos y atraer nuevos visitantes.

El alcalde aseguró que constantemente descubre nuevos lugares en la demarcación, por lo que consideró importante contar con una alternativa que permita difundirlos entre la población.

Asimismo, mencionó que los recorridos también permitirán conocer espacios históricos y culturales, incluida una pirámide ubicada dentro de la alcaldía, para lo cual adelantó que próximamente se firmará un convenio con el apoyo de una antropóloga para promover este patrimonio.

Nuevo Tranvía BJ en la alcaldía Benito Juárez Alcalde Luis Mendoza junto a vecinos de la BJ

Panteón de Xoco formará parte de los recorridos

Otro de los espacios que se contempla integrar a las rutas del Tranvía BJ es el Panteón de Xoco, donde la alcaldía realiza trabajos para recibir a los visitantes durante las próximas celebraciones de Día de Muertos.

Luis Mendoza explicó que con el paso del tiempo, señaló, esta actividad se convirtió en una tradición que busca recordar a quienes ya no están y ofrecer a los visitantes un espacio de respeto y conmemoración.

El alcalde destacó que el Panteón de Xoco ha despertado el interés de turistas nacionales e internacionales, por lo que se trabaja en ampliar los horarios de acceso y concluir los preparativos para su próxima apertura, debido al interés de quienes desean conocer el lugar.

Finalmente, Mendoza reiteró que el Tranvía BJ busca promover los espacios culturales, históricos y gastronómicos de Benito Juárez, además de ofrecer nuevas alternativas de convivencia para las familias y visitantes.