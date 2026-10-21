​Tlalnepantla invierte más de 19 mdp en pavimentación para transformar Jardines de Bellavista

Tlalnepantla invierte más de 19 mdp en pavimentación

En beneficio directo de las familias del municipio, el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó la entrega formal de la repavimentación de cuatro calles en la colonia Jardines de Bellavista, proyecto que contó con una inversión total de 19 millones 448 mil 967 pesos.

​Las obras permitieron la rehabilitación de 23,011.89 metros cuadrados de vialidad a lo largo de 3,087.42 metros lineales, garantizando vialidades más funcionales, seguras y dignas para vecinos y automovilistas.

​“Estamos entregando obras que cambian el rostro de nuestras comunidades, porque cada calle pavimentada significa bienestar, seguridad y dignidad para las familias que aquí viven y transitan todos los días”, afirmó el edil durante la inauguración.

​Las obras abarcaron trabajos integrales de trazo, nivelación, fresado, colocación de carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita, reductores de velocidad y señalización con pintura.

​Avenida Bellavista (Tramo Lauro Aguirre a Calle Madrid):

​Inversión: $11,863,111.29 pesos.

​Alcance: Carpeta asfáltica de 7 cm de espesor en 14,204.65 m², sello con cemento gris, renivelación de 59 pozos de visita y 18 reductores de velocidad.

Calle Roma (Avenida Bellavista a Calle Varsovia):

​Inversión: $6,033,294.99 pesos.

​Alcance: Carpeta asfáltica de 7 cm en 6,681.47 m², renivelación de 31 pozos de visita y seis reductores de velocidad.

​Calle Cairo (Calle Praga a Avenida Bellavista):

​ Inversión: $942,468.20 pesos.

Inversión: $942,468.20 pesos. ​Alcance: Carpeta asfáltica de 5 cm en 1,310 m², renivelación de cuatro pozos de visita y dos reductores de velocidad.

​Calle Lauro Aguirre (Avenida Bellavista a Calle Juan de Dios Bátiz):

​ Inversión: $610,092.88 pesos.

Inversión: $610,092.88 pesos. ​Alcance: Mezcla asfáltica de 7 cm en 815.78 m², renivelación de cuatro pozos de visita y cuatro reductores de velocidad.

Tlalnepantla reafirma su compromiso de continuar rehabilitando la infraestructura urbana para brindar movilidad eficiente y mayor calidad de vida a sus habitantes.