Naucalpan alista plan de rehabilitación vial para zonas industriales

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, anunció una estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno de México para rehabilitar las vialidades de las zonas industriales del municipio, las cuales han sufrido un severo deterioro durante más de tres décadas.

​Para evaluar el estado actual de la infraestructura e iniciar la planeación de las obras, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un recorrido de inspección por puntos prioritarios de la localidad.

Durante la jornada de trabajo, las autoridades recorrieron áreas clave para la movilidad e industria del municipio, incluyendo: Parque Industrial Naucalpan, ​Alce Blanco, ​San Francisco Cuautlalpan, ​Carretera hacia Ixtlahuaca, ​Los Cipreses y Camino hacia la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Montoya destacó que este proyecto se alinea con las estrategias nacionales y estatales de infraestructura. Agradeció el apoyo de la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien incluyó a Naucalpan en el Plan Oriente, así como de la gobernadora del Estado de México, la Mtra. Delfina Gómez Álvarez.

​Como complemento a las acciones conjuntas, el gobierno municipal reforzará los trabajos mediante la adquisición de equipo propio financiado con recursos locales:

​1 tren de repavimentación

​2 unidades móviles bacheadoras

​2 concreteras móviles

​“La recuperación de nuestras vialidades requiere planeación, inversión y coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Seguiremos trabajando para atender el abandono histórico y mejorar las condiciones de movilidad de las familias naucalpenses”, afirmó el mandatario municipal.

En la supervisión técnica participaron funcionarios clave del ámbito estatal y regional:

​Secretaría de Movilidad y Junta de Caminos del Edomex, Juda Levi Apolinar Trujillo (Dir. General de Vialidad), Alejandra Álvarez Alquicira, coordinadora de Programas y Proyectos Estratégicos, Sergio García Romero, coordinador de Concertación Sectorial y José Guadalupe Luna Hernández, secretario Particular del Secretario de Movilidad.