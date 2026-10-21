Entregan más de 17 mil apoyos para autoempleo y desempleo en Edomex

El Gobierno del Estado de México entregó más de 17 mil apoyos para el autoempleo y a personas en situación de desempleo durante el último año, periodo en el que también reportó la colocación de 38 mil 700 personas en empleos formales y la conclusión de cursos de capacitación por parte de más de 310 mil mexiquenses.

La Secretaría del Trabajo estatal informó que los apoyos se otorgaron mediante programas dirigidos a personas que buscan iniciar un negocio o enfrentar la falta de ingresos, así como a quienes requieren desarrollar habilidades para incorporarse al mercado laboral.

Uno de ellos es Autoempleo para el Bienestar, dirigido a personas de entre 18 y 64 años en situación de pobreza. El programa entrega mobiliario, maquinaria, equipo y herramientas con un valor de hasta 25 mil pesos, además de capacitación para desarrollar actividades productivas por cuenta propia.

Por otra parte, el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar otorgó 15 mil 871 apoyos monetarios de 3 mil pesos cada uno a 7 mil 712 personas, con una inversión de 47 millones 613 mil pesos.

La dependencia informó que, a través de los espacios estatales de vinculación laboral, 38 mil 700 personas encontraron un empleo formal durante el periodo reportado. Estos servicios buscan acercar a quienes buscan trabajo con oportunidades laborales disponibles.

En materia de formación, más de 310 mil mexiquenses concluyeron cursos de capacitación para el trabajo, impartidos mediante distintas opciones estatales.

Entre ellas se encuentra el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), que ofrece cursos a través de las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO), enfocados en el desarrollo de habilidades técnicas y la preparación para actividades productivas.

Según la Secretaría del Trabajo, estas acciones buscan ampliar las posibilidades de inserción laboral y autoempleo en la entidad.