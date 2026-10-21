Avanza segunda etapa del colector Chalco para reducir riesgos de inundación

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avanza en la construcción de la segunda etapa del colector Chalco, en el Estado de México, con el objetivo de mejorar la conducción y el desalojo de aguas residuales y pluviales, así como reducir los riesgos de inundación en beneficio de la población.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos se desarrollan en tiempo y forma, mientras continúa la ejecución de obras complementarias para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para los habitantes del municipio.

Entre estas acciones destaca la rehabilitación de la calle Oriente 34, ubicada en la colonia Unión de Guadalupe, donde fueron retiradas la maquinaria, las instalaciones provisionales y el campamento utilizados durante la construcción.

Asimismo, se rellenaron tres lumbreras que habían permanecido abiertas y se realizaron trabajos de nivelación, preparación y pavimentación de la superficie de rodamiento, con el propósito de restablecer la circulación vehicular y peatonal.

La Conagua señaló que estas labores permiten mejorar la accesibilidad y seguridad de los habitantes, además de restituir las condiciones de la vialidad intervenida durante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

La primera etapa del colector Chalco concluyó y entró en operación en 2025. Desde entonces, esta infraestructura ha contribuido a reducir los riesgos de inundación en el municipio y actualmente funciona con normalidad, mientras continúan los trabajos correspondientes a la segunda fase.

El proyecto forma parte de las acciones federales orientadas a fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la capacidad de conducción de aguas pluviales y residuales, especialmente en zonas vulnerables a las inundaciones.

El Gobierno de México, mediante la Conagua, reiteró su compromiso de continuar con obras que contribuyan a la prevención de contingencias, la protección de las familias y el bienestar de la población del Estado de México.