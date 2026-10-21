“Enchulan” La Condesa: entregan reencarpetado y 467 luminarias en esta colonia de la CDMX

Obra Se han instalado en esta colonia 320 luminarias viales y 147 peatonales. (Especial)

La alcaldía Cuauuhtémoc rehabilitó casi mil 300 metros cuadrados de pavimento en la calle Tula y la instalación de 467 nuevas luminarias en distintos puntos de la colonia Condesa.

Se realizaron trabajos de reencarpetado y balizado en la calle Tula, entre avenida Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca, para mejorar las condiciones de tránsito en esta vialidad.

“Recuperar nuestras calles también es recuperar nuestra calidad de vida”, expresó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

¿Cómo es el alumbrado de La Condesa?

En materia de alumbrado público, a través de Brilla Cuauhtémoc, se han instalado en esta colonia 320 luminarias viales y 147 peatonales, que permiten mejorar la visibilidad y las condiciones para quienes caminan o circulan por la zona.

“Casi 60 mil luminarias que nos han permitido hoy ser la alcaldía que más bajó la percepción de inseguridad en la Ciudad de México, siete puntos bajamos en la Alcaldía Cuauhtémoc, la gente, mujeres, hombres y familias se sienten más seguras en esta alcaldía”, destacó la alcaldesa luego de subir el switch que encendió nuevos puntos de luz en la calle Cuautla.

Rojo de la Vega enfatizó que estos resultados son producto del trabajo que realiza la alcaldía Cuauhtémoc todos los días para que vecinas, vecinos y visitantes puedan contar con espacios públicos limpios, funcionales y en orden.

“Es gracias a todo este trabajo: a iluminar las calles y recuperar los espacios; a poner actividades deportivas y culturales en los lugares que son de ustedes; la detención de franeleros, casi cuatro mil 800 franeleros, no se vale cobrar en la vía pública”, dijo la alcaldesa ante vecinas y vecinos que acudieron al acto.