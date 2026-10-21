CANACO CDMX rechaza pagos digitales obligatorios si persisten altas comisiones bancarias

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) respaldó la modernización de la economía mediante la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, pero advirtió que la aceptación obligatoria de estos medios de pago podría representar una carga financiera para millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) si no se revisan las elevadas comisiones bancarias.

El organismo empresarial reconoció que la digitalización ofrece ventajas para facilitar las transacciones y ampliar la inclusión financiera; sin embargo, sostuvo que su implementación debe considerar las condiciones económicas y operativas de los establecimientos, particularmente aquellos que trabajan con márgenes de ganancia reducidos.

La CANACO CDMX precisó que está a favor de los pagos digitales, la inclusión financiera y la modernización económica, pero se opone a imponer la aceptación exclusiva de pagos electrónicos en determinados sectores y actividades mientras se mantengan los actuales costos bancarios.

Advirtió que la incorporación de estos sistemas implica gastos por adquisición o renta de terminales punto de venta (TPV), comisiones por transacción, mantenimiento tecnológico, actualizaciones y capacitación del personal, costos que pueden afectar la liquidez, la rentabilidad y la capacidad de generación de empleos de los negocios.

Ante este panorama, el organismo cuestionó que, si uno de los objetivos de la legislación es reducir los costos relacionados con la acuñación de moneda y el transporte de valores, no se incluyan también medidas concretas para disminuir las comisiones bancarias por el uso de terminales electrónicas.

Por ello, planteó la necesidad de revisar las condiciones del mercado mexicano y compararlas, bajo criterios homogéneos, con las de otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como con las naciones donde tienen su sede las instituciones financieras que operan en México. El propósito, señaló, debe ser fomentar una mayor competencia, transparencia y tarifas más accesibles para los establecimientos comerciales.

Entre sus propuestas, la CANACO CDMX solicitó reducir las comisiones bancarias y promover tarifas competitivas para los negocios de menor tamaño; transparentar los costos de terminales, transacciones y servicios asociados; y facilitar la adopción tecnológica mediante incentivos, financiamiento y programas de acompañamiento para las MiPymes.

Asimismo, pidió establecer una transición gradual que evite imponer la exclusividad de los pagos digitales antes de garantizar condiciones accesibles y económicamente viables para los comercios.

El organismo destacó que las MiPymes desempeñan un papel fundamental en la generación de empleo, la recaudación fiscal y el desarrollo económico de las comunidades, por lo que consideró que su modernización no debe depender exclusivamente de su capacidad para absorber nuevos gastos.

En este contexto, hizo un llamado a las autoridades federales, al Poder Legislativo y a las instituciones financieras para incorporar la revisión de las comisiones bancarias como un elemento central del análisis y la implementación de la ley.

También solicitó abrir un diálogo efectivo con los organismos empresariales y los sectores involucrados, a fin de que las disposiciones sobre pagos electrónicos respondan a las condiciones reales de operación de los establecimientos.

Finalmente, la CANACO CDMX reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para impulsar un sistema de pagos moderno, seguro y eficiente, sin trasladar costos desproporcionados a los pequeños negocios.

La organización sostuvo que la digitalización debe fortalecer la competitividad de las empresas y ampliar los beneficios de la economía digital, sin comprometer la estabilidad financiera de quienes mantienen activa la economía local.